Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle! Osman Bey düşmanlarının peşine düşüyor 28.11.2019 09:53

ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu akşam 2. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye giriyor ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapıyor. Bölümün sona ermesinin ardından Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanan bölümü heyecanla izlendi. Son bölümde; Osman'ın Tekfur'un ölümünden sorumlu tutulması obayı zor duruma düşürüyor. Sofia, Osman'ın zindandan kaçmasına göz yumması sonrasında yeni planlarını devreye sokuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izlemek için detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

OSMAN'A BÜYÜK TUZAK

Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

OSMAN KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.

OSMAN RAHİBELERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?