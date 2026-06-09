"Kuruluş Orhan" ekranlara veda ediyor: Büyük finalde gemileri yakacak savaş planı
atv'nin sevilen dizisi "Kuruluş Orhan", 10 Haziran çarşamba günü yayınlanacak 26. bölümüyle izleyicilerine nefes kesen bir final sunmaya hazırlanıyor. Sultan Orhan kendisini iki ordunun kıskacında bırakmak isteyen İmparator ve Şahinşah'ın hamlelerine karşı Karesi Limanı'ndaki gemileri yakmayı hedefleyen devasa bir stratejiyi devreye sokuyor.
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KURULUŞ ORHAN KÜNYE
|Kategori
|Detaylar / İsimler
|Yapım / Yapımcı
|Bozdağ Film / Mehmet Bozdağ
|Proje Tasarım
|Mehmet Bozdağ
|Yönetmen
|Bülent İşbilen
|Senaryo
|Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
|Oyuncular
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* Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey)
* Mahassine Merabet (Nilüfer)
* Barış Falay (Şahinşah)
* Bennu Yıldırımlar (Malhun)
* Şükrü Özyıldız (Flavius)
* Çağrı Şensoy (Cerkutay)
* Alina Boz (Asporça)
Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon