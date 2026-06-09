"Kuruluş Orhan" ekranlara veda ediyor: Büyük finalde gemileri yakacak savaş planı

URSA'DA TOPYEKÜN SAVAŞ HAZIRLIĞI

Bursa'da büyük savaş için hazırlıklar başlar. Uçların gördüğü en büyük cenklerden birine hazırlanan Sultan Orhan ve ordusu, hem Şahinşah'a hem de imparatora karşı büyük bir mücadeleye girişir. Orhan Gazi, iki cepheden gelen bu tehdidi bertaraf edebilecek midir? Hırsıyla her şeyi yakıp yıkan Şahinşah'ı nasıl bir son beklemektedir?