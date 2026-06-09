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"Kuruluş Orhan" ekranlara veda ediyor: Büyük finalde gemileri yakacak savaş planı

atv'nin sevilen dizisi "Kuruluş Orhan", 10 Haziran çarşamba günü yayınlanacak 26. bölümüyle izleyicilerine nefes kesen bir final sunmaya hazırlanıyor. Sultan Orhan kendisini iki ordunun kıskacında bırakmak isteyen İmparator ve Şahinşah'ın hamlelerine karşı Karesi Limanı'ndaki gemileri yakmayı hedefleyen devasa bir stratejiyi devreye sokuyor.

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Kuruluş Orhan ekranlara veda ediyor: Büyük finalde gemileri yakacak savaş planı

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, 10 Haziran çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanacak final bölümüyle büyük savaş hazırlıklarını, saraydaki sarsıcı yüzleşmeleri ve Sultan Orhan'ın yeni fetih hedeflerini ekrana taşıyor.

Kritik savaş planı: Sultan Orhan’ın büyük hamlesi

SEKİZ BİN KİŞİLİK ORDUYA KARŞI KENDİ STRATEJİSİ

İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun kıskacında bırakmak için büyük bir plan kurarken; Orhan Gazi, Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun hamlesine karşı kendi stratejisini devreye sokuyor!

Video Oynatma İkonu Kuruluş Orhan'dan dev final!
Düşman ordusuna karşı stratejik zafer planı

SULTAN ORHAN'DAN BÜYÜK SAVAŞ PLANI

İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun arasında bırakmak için harekete geçer. Ancak Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun varlığından haberdar olan Sultan Orhan, düşmanın hamlesini boşa çıkarmak için kendi oyununu kurar. Gemiler Karesi Limanı'ndan demir almadan onları yakıp kül etmeyi hedefleyen Orhan Gazi, bu büyük planı nasıl hayata geçirecektir?

Bursa’da aşkın yeniden doğuşu

BURSA'DA VUSLAT SEVİNCİ

Fatma ve beraberindekilerin sağ salim Bursa'ya dönmesi sarayda bayram havası estirir. Evrenos'un masumiyetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Fatma ve Evrenos'un yarım kalan hikayesi yeniden umut bulur. Peki Fatma ve Evrenos'un yarım kalan vuslatı bu kez tamamına erebilecek midir?

İki kadın arasında hesaplaşma vakti

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Nilüfer, Asporça'nın Dafne'yi öldürdüğü haberini aldığında büyük bir sarsıntı yaşar. Her şeye rağmen kardeşini kaybetmenin acısını taşıyan Nilüfer'in öfkesi yeniden Asporça'ya yönelir. Nilüfer bu kaybın ardından Asporça'ya nasıl bir karşılık verecektir? İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Halime’nin yürek yakan bekleyişi

HALİME'Yİ YIKAN HABER

Halime, Dursun'un başına gelenleri öğrenir. Dursun'la kavuşmayı bekleyen Halime, bu kez büyük bir acıyla yüzleşme ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Halime sevdiği adama kavuşabilecek midir? Yoksa Dursun'un şehadet haberi saraya mı düşecektir?

Bursa’dan zafer çağrısı: Kritik savaş başlıyor

URSA'DA TOPYEKÜN SAVAŞ HAZIRLIĞI

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Sultan Orhan’ın yeni hedef rotası

ATLAR DÖRT NALA SÜRÜKLENECEK

Her zaferinde yeni bir hedef çizen Sultan Orhan, artık gözünü daha büyük menzillere dikmiştir. Atlarını dört nala süreceği yeni istikamet, Osmanlı'nın kaderinde yeni bir sayfa açacaktır. Peki Sultan Orhan'ın yeni hedefi neresi olacaktır?

Kuruluş Orhan: Dizi künye ve oyuncu kadrosu

KURULUŞ ORHAN KÜNYE

KategoriDetaylar / İsimler
Yapım / YapımcıBozdağ Film / Mehmet Bozdağ
Proje TasarımMehmet Bozdağ
YönetmenBülent İşbilen
SenaryoMehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular

* Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey)

* Mahassine Merabet (Nilüfer)

* Barış Falay (Şahinşah)

* Bennu Yıldırımlar (Malhun)

* Şükrü Özyıldız (Flavius)

* Çağrı Şensoy (Cerkutay)

* Alina Boz (Asporça)

Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

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Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon