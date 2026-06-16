Altı Üstü İstanbul'a seyircilerden tam not! İlk bölümüyle pazartesi akşamının reytinglerini alt üst etti
Başrollerini Feyyaz Duman, İlker Aksum, Nehir Erdoğan, Öykü Gürman, Rahimcan Kapkap ve Yüsra Geyik gibi usta isimlerle genç yeteneklerin paylaştığı "Altı Üstü İstanbul", dün akşam atv'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Emir ve arkadaşlarının hayat mücadelesini ve kesişen kaderlerini konu alan dizi, hem hikayesiyle tam not aldı hem de sosyal medyada gündem oldu. Heyecanla izlenen dizi pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.
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