Altı Üstü İstanbul'a seyircilerden tam not! İlk bölümüyle pazartesi akşamının reytinglerini alt üst etti

UMUDA SIKI SIKI TUTUNMAK

Öte yandan dizinin konusu ise şöyle: İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi halinde bir mahalle... Ziyankar.

Yokluk kapılarını sık sık çalsa da Ziyankar'da hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir.