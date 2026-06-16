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Altı Üstü İstanbul'a seyircilerden tam not! İlk bölümüyle pazartesi akşamının reytinglerini alt üst etti

Başrollerini Feyyaz Duman, İlker Aksum, Nehir Erdoğan, Öykü Gürman, Rahimcan Kapkap ve Yüsra Geyik gibi usta isimlerle genç yeteneklerin paylaştığı "Altı Üstü İstanbul", dün akşam atv'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Emir ve arkadaşlarının hayat mücadelesini ve kesişen kaderlerini konu alan dizi, hem hikayesiyle tam not aldı hem de sosyal medyada gündem oldu. Heyecanla izlenen dizi pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

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Altı Üstü İstanbul’a seyircilerden tam not! İlk bölümü atv’de yayımlandı

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz akşam ekran yolculuğuna başarılı bir başlangıç yaptı. İstanbul'un farklı hayatlarını ve çarpışan dünyalarını etkileyici bir hikayeyle buluşturan dizi, yayınlandığı ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

Sosyal medyayı sallayan dizi: İşte yeni gözdesi

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Güçlü oyuncu kadrosu, sıcak mahalle atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkan yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yayın öncesinde reytinglerde iyi bir başlangıç yapacağı öngörülen dizi, ilk bölümüyle bu beklentiyi karşılayan bir performans sergiledi.

İzleyiciden övgü dolu yorumlar

Dizi için izleyiciler sosyal medyada, "Özlediğimiz tatta bir dizi geldi", "Hikayesi ve oyunculuklarıyla fark yaratıyor", "Uzun zamandır böyle sıcak bir mahalle atmosferi izlememiştik", "Mahalle sıcaklığını ekrana çok güzel yansıtmışlar", "Karakterlerin samimiyeti bizi eski dizilere götürdü" gibi yorumlarda bulundu.

Reytingleri alt üst eden dizi: Pazartesi akşamının yıldızı

PAZARTESİ AKŞAMININ REYTİNGLERİNİ ALT ÜST ETTİ

Emir ve arkadaşlarının hayalleri uğruna verdiği mücadeleyi ekrana taşıyan NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi akşamının reytinglerini alt üst etti. Dizinin ikinci bölüm fragmanının kısa sürede yayınlanması da izleyicinin hikâyeye gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

Reyting şampiyonu ’Altı Üstü İstanbul’

"Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %4.45 izlenme oranı ve %16.40 izlenme payı, AB'de %3.30 izlenme oranı ve %13.20 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %4.29 izlenme oranı ve %16.06 izlenme payı elde ederek Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Ziyankar Spor’un nefes kesen hikayesi

1.BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'un iki farklı dünyasını karşı karşıya getiren hikayede, babasının yarım kalan hayalini gerçekleştirmek isteyen Emir ve arkadaşları, Ziyankar Spor'u finale taşımak için büyük bir mücadele verdi. Rakip takımın zengin dünyasıyla ilk kez yüzleşen gençler, yaşanan olaylar nedeniyle play-off şanslarını kaybetme noktasına gelirken, son anda gelen haberle finale çıkma hakkı kazandı.

Acı kaybın gölgesinde bir hayat

Ancak final maçında yaşanan büyük kaos, Emir'in çok sevdiği ağabeyi Bahtiyar'ın ölümüne neden oldu. Bu büyük acıyla futboldan uzaklaşan Emir, annesi Zehra'nın desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışırken, Rami'nin elindeki görüntüler Bahtiyar'ın ölümüne ilişkin karanlık gerçeği ortaya çıkardı.

Usta ve genç oyuncularla sürükleyici bir mahalle hikayesi

Tüm bunların ortasında Galip'ten gelen beklenmedik transfer teklifi ise Emir'in hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan "Altı Üstü İstanbul", hem reytinglerde hem de sosyal medyada yakaladığı başarıyla sezonun iddialı yapımları arasına adını şimdiden yazdırdı.

Futbol hayalinin peşinde: Umudun adı Emir

UMUDA SIKI SIKI TUTUNMAK

Öte yandan dizinin konusu ise şöyle: İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi halinde bir mahalle... Ziyankar.

Yokluk kapılarını sık sık çalsa da Ziyankar'da hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir.

Son şans maçı: Hayat değiştiren final

Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır. Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulur. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek... Uzay ve Emir...

Video Oynatma İkonu "Altı Üstü İstanbul" ilk bölümüyle atv'de
Ziyankar’da kader değişir: Tek bir günün hikayesi

ZİYANKAR'IN DENGESİ SARSILACAK

Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır. Dizinin çekimleri hikayeye uygun olarak İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde gerçekleştirilirken, Ziyankar Mahallesi gerçek bir semt değil; senaryo ve görsel dünya için özel olarak kurgulanan bir mahalle.

Dikkat çeken hikaye

Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankar'ın dengesini sarsacaktır. Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir. Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır.

Video Oynatma İkonu ''Altı Üstü İstanbul" ekranlara zirveyle başladı!
Emir Cankaya: Yoksulluktan kurtuluş hayali

EMİR CANKAYA (RAHİMCAN KAPKAP)

Yaşadığı yoksul mahalleden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. İlk bölümde hikayenin merkezine yerleşen Emir, ailesine ve kardeşi bildiği arkadaşlarına daha iyi bir hayat sunma hayaliyle sahaya çıkar. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.

Naz Başer: Gerçek köklerine yolculuk

NAZ BAŞER (ELÇİN ZEHRA İREM)

Zengin hayatının bir yalana dayandığından habersiz, iyi niyetli bir genç kızdır. Toksik ilişkisinden uzaklaşıp sahici bir aşka çekildikçe, en zıt sandığı rakibinin aslında onu gerçek köklerine götürecek kilit isim olduğunu keşfedecektir.

Tarık Dirlik: Acılarla yeniden hayata tutunmak

TARIK DİRLİK (FEYYAZ DUMAN)

Yetimhanede büyüyen Tarık, oğlunu kazada kaybeder. Karısı ve kızı tarafından terk edilir. Futbol kulübündeki çocuklara umut dağıtarak kendi yaralarını sarmaya çalışırken, bir anda bulduğu dert ortağıyla yeniden hayata tutunur.

Zehra Cankaya: Annenin sessiz direnişi

ZEHRA CANKAYA (NEHİR ERDOĞAN)

Evlat acısıyla yüreği kavrulmuş, ailesini ayakta tutmaya çalışan emektar bir annedir. Kocasının hırsları yüzünden sarsılan dünyasını toparlamaya çalışırken, sessiz bir dert ortağı sayesinde acılarıyla yüzleşme ve yeniden ayağa kalkma cesareti bulur.

Bayram Cankaya: Yarım kalan futbol hayalinin intikamı

BAYRAM CANKAYA (İLKER AKSUM)

Futbolculuk hayalleri yarım kalmış, kebapçılıkla geçinen hırslı bir adamdır. Kendi yarım kalan hikayesini yetenekli oğlu üzerinden tamamlamaya çalışırken, bu uğurda yaşadığı acı trajediyi bile kendi lehine çevirmekten çekinmez.

Ziyankar mahallesinin kader maçı! Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle ekran başına kilitleyecek

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Altı Üstü İstanbul'un ilk bölümüyle ekrana gelmesinin ardından dizinin çekim yerleri de merak konusu oldu. Yapımın çekimleri, hikayenin İstanbul ruhunu yansıtması için kentin farklı ilçe ve semtlerinde gerçekleştiriliyor. Lüks hayatlar ile kenar mahalle yaşamını karşı karşıya getiren dizide, bu nedenle farklı gelir düzeylerine sahip bölgeler aynı hikayenin parçası olarak kullanılıyor.

Ziyankar mahallesi: Gerçek mi hayal mi?

Dizide Emir ve arkadaşlarının yaşadığı Ziyankar Mahallesi ise gerçekte İstanbul'da bulunan bir semt değil. Mahalle, senaryo ve görsel dünya için özel olarak kurgulandı. Yapım ekibi ve kanal tarafından Ziyankar'ın hangi ilçede olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, çekimlerin Balat'ın arka sokaklarında yapıldığı tahmin ediliyor. Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümlerinin ise atv yayın akışına göre pazartesi günleri ekrana gelmesi bekleniyor.

Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon