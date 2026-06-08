Müge Anlı'da evlilik vaadiyle 7 milyon TL dolandırılmıştı: 60 yaşındaki Safet son sevgilisiyle yüzleşti
atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında 60 yaşındaki Safet Payir, evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek pragrama katılmıştı. İddiaya göre Payir, iki yıl arayla iki farklı kişi tarafından kandırıldı. Dolandırıcılık suçlamalarının merkezindeki son sevgilisi Abdülbaki Sercan ise stüdyoya gelerek kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi.
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