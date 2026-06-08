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Müge Anlı'da evlilik vaadiyle 7 milyon TL dolandırılmıştı: 60 yaşındaki Safet son sevgilisiyle yüzleşti

atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında 60 yaşındaki Safet Payir, evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek pragrama katılmıştı. İddiaya göre Payir, iki yıl arayla iki farklı kişi tarafından kandırıldı. Dolandırıcılık suçlamalarının merkezindeki son sevgilisi Abdülbaki Sercan ise stüdyoya gelerek kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi.

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Müge Anlı’da evlilik vaadiyle 7 milyon TL dolandırılmıştı: 60 yaşındaki Safet son sevgilisiyle yüzleşti

atv'nin merakla izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, dikkat çeken bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. Denizli'de yaşayan 60 yaşındaki Safet Payir, evlilik vaadiyle iki farklı kişi tarafından dolandırıldığını öne sürerek canlı yayına katıldı. Payir, toplamda yaklaşık 7 milyon lira kaybettiğini iddia ederek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Yaş sınırı tanımayan aşk tuzağı: Evlilik vaadi dramı

"YOKSA MADARA OLURUZ"

Safet Payir, yaşadıklarını anlatırken, "Ben illa evlilik düşünmedim, aşık olmayı düşünmedim. Sadece ben sabahları hastaneye giderken bir de akşamları yanımda yoldaş gibi bir insan istedim." sözleriyle dikkat çekti. Programda ayrıca sunucu Müge Anlı, "Bazı şeyler var bazı şeyler var olmaz. Ama yaşımızı da bilmek zorundayız. Yaşımızı bilip yaşarsak hanımefendi beyefendi derler, yoksa madara oluruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya tuzağı: Hesapları boşaltılan mağdur kadın

Safet Payir, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin zamanla güvenini kazandığını ve kendisini evlilik vaadiyle ikna ettiğini ifade etti. İddiaya göre bu kişiler, bankacılık işlemleri üzerinden çeşitli yönlendirmeler yaparak Payir'in hesaplarına erişim sağladı. Yaşlı kadın, tüm birikiminin bu süreçte elinden alındığını ve borç yüküyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Canlı yayında hesap günü: Dolandırıcı iddialara yanıt verdi

"YETİM BÜYÜDÜM" DİYEREK GÜVENİNİ KAZANDI

Dolandırıcılık iddialarının odağındaki 34 yaşındaki Abdülbaki Sercan, iddialara yanıt vermek üzere canlı yayın stüdyosuna gelerek mağdur kadınla yüzleşti. Mağdur kadının güvenini "yetim büyüdüm" ve "ameliyat olacağım" diyerek kazandı. Sercan, "Bahsettiği 5,5 milyon lira o zamanın kuruyla 900 gram altın ediyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para ediyor. Gelirken ben hesapladım bu programda suçlandığım konuyu" diyerek kendini savundu.

Banka hesabı tuzağı: Şifre ve TC numarası oyunu

14 şubat günü kendisine hesap açtırmak için Denizli'ye Safet Hanımın yanına gittiğini ifade eden Abdübaki paraya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Evlilik vaadiyle ikna edilen Safet Payir, "Mesaj geliyordu bankadan. Şifrenin ver diyordu. TC'ni ver diyordu. Oradan para çekiyormuş. Ta ki ben bankalardan icra kağıtları gelmeye başladığı zaman öğrendim." dedi.

Sosyal medyada evlilik vaadiyle kandırılan dul kadın

NE OLMUŞTU?
13 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk annesi Safet Payir'in, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığı iddia edildi. Sürecin, Instagram üzerinden kurulan bir iletişimle başladığı ve zamanla güven ilişkisinin oluşturulduğu belirtildi. Mağdur kadın, bu süreçte büyük maddi kayıplar yaşadığını ve kandırıldığını söyledi.

27 yaş küçük dDolandırıcı: Duygu sömürüsünün acı hikayesi

İddiaya göre Safet Payir'in mağduriyet süreci, kendisinden 27 yaş küçük Abdülbaki Sercan ile başladı. Şahsın "yetim büyüdüm, bel fıtığı ameliyatı olacağım" gibi ifadelerle duygu sömürüsü yaptığı ve güven kazandığı öne sürüldü. Bu süreçte yaklaşık iki yıl boyunca iletişimin sürdüğü aktarıldı.

Sevgililer günü’nde büyük vurgun: 5.5 milyon TL kayıp

14 Şubat Sevgililer Günü'nde şüphelinin Denizli'ye geldiği ve Payir'i bankalara götürerek adına işlemler yaptırdığı iddia edildi. Kadının tüm birikiminin bu süreçte elinden alındığı ve ziynet eşyalarının da kaybolduğu belirtildi. Toplamda yaklaşık 5.500.000 TL değerinde kayıp yaşandığı ifade edildi.

Acımasız dolandırıcı: Ölmüş kocanın hatırını istismar

Şahsın, telefonlarını kapatmadan önce bile "Ölmüş kocanın hatırı varsa..." diyerek mağduru etkilemeye çalıştığı öne sürüldü. Bu süreç sonrası Payir'in tarlasına icra geldiği ve aile içi borçların ortaya çıktığı aktarıldı. Ayrıca mağdurun son birikimlerini de farklı vaatlerle kaybettiği belirtildi.

Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada dijital aldatmaca

Programda, dolandırıcıların mağdura sosyal medya üzerinden ulaştığı ve bu paylaşımların süreci kolaylaştırdığı vurgulandı. Payir'in telefonunda yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğrafların tespit edilmesi dikkat çekti. Müge Anlı, bu tür teknolojilerin kötü niyetli kişilerce kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Müge Anlı isyan etti: Gözyaşları içinde adalet çağrısı

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Safet Payir, "Ben kandırıldım, ellerimle kazandığım parayı geri istiyorum" diyerek seslendi. Müge Anlı ise şüphelilere sert tepki göstererek olayın araştırıldığını belirtti. Müge Anlı, her iki şahsa da "Erkek neslinin yüz karalarısınız" sözleriyle tepki gösterdi.

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Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon