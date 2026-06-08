Müge Anlı’da evlilik vaadiyle 7 milyon TL dolandırılmıştı: 60 yaşındaki Safet son sevgilisiyle yüzleşti

"YOKSA MADARA OLURUZ"

Safet Payir, yaşadıklarını anlatırken, "Ben illa evlilik düşünmedim, aşık olmayı düşünmedim. Sadece ben sabahları hastaneye giderken bir de akşamları yanımda yoldaş gibi bir insan istedim." sözleriyle dikkat çekti. Programda ayrıca sunucu Müge Anlı, "Bazı şeyler var bazı şeyler var olmaz. Ama yaşımızı da bilmek zorundayız. Yaşımızı bilip yaşarsak hanımefendi beyefendi derler, yoksa madara oluruz." ifadelerini kullandı.