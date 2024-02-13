"Kızım evde kendine değnekle vururdu!" | Sözde hoca Mevlüde'yi kaçırdı mı? Esra Erol'da canlı yayınında ihbar yağmuru: Şiddet, işkence...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün programa anne Fatma Hanım damga vurdu. 7 aydır kızı Mevlüde Olgun'u aradığını söyleyen Fatma Hanım, kızının sosyal medyada tanıdığı Mustafa isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten sonra değişmeye başladığını söyledi. Kısa süre sonra canlı yayına bağlanan Mevlüde Olgun "Ona sözde hoca diyemezsiniz o bizim Mehdimizdir." dedi. Ekranlara geldiği andan itibaren canlı yayına sözde hoca Mustafa Çabuk hakkında kan donduran ihbarlar yağmaya başladı. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar...