Gamze Gündoğan'a ne oldu? Akıllara durgunluk veren ilişki sarmalı! Bebek kimden? Müge Anlı sonunda patladı: Beni çıldırtmayın

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GÜLBANE MASUM DEĞİL

Programa Ordu'dan bağlanan Mecit ise "Boşuna yalan söylemesin. Gülbane, beni evliyken kız kardeşinin kayınbabasının evine götürdü. Oğlunun gözünde sıkıntı vardı. Gülbane'nin oğlunu hastaneye götürmek amacıyla Samsun'a gittik. Havva denilen ablasının da evine gittik. Orada beni sorguladılar. Akrabalarına teyzesinin oğluyum. Üfürükçü için buraya geldim dedim. Gülbane masum değil" derken Gülbane, bu iddialara "Beni tehdit ettiği için zorunlu olarak yanımda götürdüm. Biz burada çocuk arıyoruz bu konularla bunun ne ilgisi var" dedi.