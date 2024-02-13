Gamze Gündoğan'a ne oldu? Akıllara durgunluk veren ilişki sarmalı! Bebek kimden? Müge Anlı sonunda patladı: Beni çıldırtmayın

Ömer ve Yasemin çifti 2 yaşındayken kaybolan kızları Gamze'yi aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Ömer Gündoğdu'nun ifadelerinin ardından şüphe okları Ömer Bey'in kardeşinin eşi Gülbane ve onun yasak aşkı Mecit üzerinde yoğunlaştı. Stüdyoya gelen Gülbane iddialara yanıt verirken, Mecit Bey de canlı yayına katılarak kendisini savundu. Programa bağlanan ismini vermek istemeyen izleyicinin söyledikleri ise olayın seyrini değiştirdi. İsmini vermek istemeyen izleyici, Yasemin Hanım'ın Ömer Bey'in erkek kardeşi ile ilişkisi olduğunu ve gerçek babasının Gamze'yi alıp götürdüğünü söyledi. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 2004 yılında 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu, aranmaya devam ediliyor. Programın 13 Şubat Salı günkü bölümünde iddiaların odağındaki Gülbane Hanım, stüdyoya gelerek hakkındaki iddiaları yalanladı.
GÜLBANE MASUM DEĞİL
Programa Ordu'dan bağlanan Mecit ise "Boşuna yalan söylemesin. Gülbane, beni evliyken kız kardeşinin kayınbabasının evine götürdü. Oğlunun gözünde sıkıntı vardı. Gülbane'nin oğlunu hastaneye götürmek amacıyla Samsun'a gittik. Havva denilen ablasının da evine gittik. Orada beni sorguladılar. Akrabalarına teyzesinin oğluyum. Üfürükçü için buraya geldim dedim. Gülbane masum değil" derken Gülbane, bu iddialara "Beni tehdit ettiği için zorunlu olarak yanımda götürdüm. Biz burada çocuk arıyoruz bu konularla bunun ne ilgisi var" dedi.
KOCASI İLE BENİ ARKADAŞ YAPTI
Gülbane ile yasak ilişkisine yönelik konuşan iddiaların odağındaki Mecit Bey, "Her şeyi Gülbane planladı. Ben arkadaşımın eşine yan gözle bakmadım. Bizim zaten ilişkimiz vardı. Gülbane, eve rahat girip çıkmam için beni kocası ile arkadaş yaptı. Gülbane beni istemese ben nasıl eve rahatça girip çıkacağım. Üfürükçü falan bahaneydi. Üfürükçü Cafer ile Gülbane çocuğu kaybettiler" dedi.