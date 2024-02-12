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Gamze Gündoğan'ı çuvala koyup kaçırdılar! Anne hakkındaki iddia Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Beni uğraştırmayın

Ömer ve Yasemin çifti 2 yaşındayken kaybolan kızlarını aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Ömer Gündoğdu kardeşinin eşi Gülbane'nin yasak aşkı Mecit yüzünden çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, yayına bağlanan Gülbane Hanım, ''bahsedilen kişiyle ilişkim yoktu beni tehdit ederdi, ondan şüpheleniyorum'' diyerek kendisini savundu. Gülbane'nin Ömer Bey'in eşi hakkında ortaya attığı iddialar ise olayın rengini değiştirdi. İddianın ardından bazı bilgilerin aile tarafından gizlendiğini söyleyen Anlı anne babaya tepki göstererek, "Siz eğer gerçekleri anlatacaksanız bu işe beni sokun" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 15:23 Güncelleme 12 Şubat 2024, 15:42
Gamze Gündoğan’ı çuvala koyup kaçırdılar! Anne hakkındaki iddia Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Beni uğraştırmayın 1

Gamze Gündoğdu'dan 19 yıldır haber alınamıyor. 2004 yılında kaybolduğunda 2 yaşında olan Gamze'nin anne ve babası kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Gamze Gündoğan’ı çuvala koyup kaçırdılar! Anne hakkındaki iddia Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Beni uğraştırmayın 2
Gamze Gündoğan’ı çuvala koyup kaçırdılar! Anne hakkındaki iddia Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Beni uğraştırmayın 3

OLAYDAN SONRA GAMZE KAYIPLARA KARIŞTI

Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin Mecit Yıldırım ile yasak aşk yaşadığını ifade ederek, "O dönem abimle Giresun- Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışırken, Gülbane, Mecit'in evini bastığını söyleyerek abimi aradı bunun üzerine biz yaşadığımız yere geri döndük. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gübane'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Abimin yakın arkadaşı olan Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı" dedi.

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