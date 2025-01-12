ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü, büyük ilgi gördü.

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Yağmur Aldemir isimli yarışmacı geceye damga vurdu. 27 yaşındaki yarışmacı Yağmur Aldemir, Diyarbakır'da doğmuş ve Antalya'da yaşıyor. Lise mezunu olan Yağmur Hanım, bir işletmede simit ustası olarak çalışma hayatına devam ediyor.

SORU: Hangisi tatlıcılarda sıkça bulunabilecek bir tatlı değildir?

A) Fırın sütlaç

B) Peynir helvası

C) Cevizli baklava

D) Abuzer Kadayıf

"BİR FIRINCI OLARAK BUNU BİLEMEZSEM" Aldemir, "Açıkçası fikrim var ama emin olamadım bir fırıncı olarak bunu bilemezsem" diyerek kahkaha attı. Seyirci joker hakkını kullanmak istedi fakat seyircinin de soru karşısında bir hayli kafası karıştı. Kim Milyoner Olmak İster'de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı!