PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Kim Milyoner Olmak İster'de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bu haftaki bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde, fırıncı olan Yağmur Aldemir isimli yarışmacı karşısına çıkan tatlı sorusunda joker hakkını kullanınca Oktay Kaynarca şoke oldu. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 23:20
Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü, büyük ilgi gördü.

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Yağmur Aldemir isimli yarışmacı geceye damga vurdu. 27 yaşındaki yarışmacı Yağmur Aldemir, Diyarbakır'da doğmuş ve Antalya'da yaşıyor. Lise mezunu olan Yağmur Hanım, bir işletmede simit ustası olarak çalışma hayatına devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

SORU: Hangisi tatlıcılarda sıkça bulunabilecek bir tatlı değildir?
A) Fırın sütlaç
B) Peynir helvası
C) Cevizli baklava
D) Abuzer Kadayıf

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

"BİR FIRINCI OLARAK BUNU BİLEMEZSEM"

Aldemir, "Açıkçası fikrim var ama emin olamadım bir fırıncı olarak bunu bilemezsem" diyerek kahkaha attı.

Seyirci joker hakkını kullanmak istedi fakat seyircinin de soru karşısında bir hayli kafası karıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı!

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

DOĞRU CEVAP: D ŞIKKI ABUZER KADAYIF

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

ABUZER KADAYIF DİYE BİR TATLI VAR MI?
Oktay Kaynarca, "Stüdyodaki seyircilerimizde beni bugün çok şaşırttı. Abuzer Kadayıf diye bir tatlı var mı? Arkadaşlar Abuzer Kadayıf bir film kahramanı. Nereden uydurdunuz?" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

Yağmur Aldemir yarışmadan 5 bin TL para ödülü alarak ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...