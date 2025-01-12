ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü, büyük ilgi gördü.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Yağmur Aldemir isimli yarışmacı geceye damga vurdu. 27 yaşındaki yarışmacı Yağmur Aldemir, Diyarbakır'da doğmuş ve Antalya'da yaşıyor. Lise mezunu olan Yağmur Hanım, bir işletmede simit ustası olarak çalışma hayatına devam ediyor.
SORU: Hangisi tatlıcılarda sıkça bulunabilecek bir tatlı değildir?
A) Fırın sütlaç
B) Peynir helvası
C) Cevizli baklava
D) Abuzer Kadayıf
"BİR FIRINCI OLARAK BUNU BİLEMEZSEM"
Aldemir, "Açıkçası fikrim var ama emin olamadım bir fırıncı olarak bunu bilemezsem" diyerek kahkaha attı.
Seyirci joker hakkını kullanmak istedi fakat seyircinin de soru karşısında bir hayli kafası karıştı.
DOĞRU CEVAP: D ŞIKKI ABUZER KADAYIF
ABUZER KADAYIF DİYE BİR TATLI VAR MI?
Oktay Kaynarca, "Stüdyodaki seyircilerimizde beni bugün çok şaşırttı. Abuzer Kadayıf diye bir tatlı var mı? Arkadaşlar Abuzer Kadayıf bir film kahramanı. Nereden uydurdunuz?" dedi.
Yağmur Aldemir yarışmadan 5 bin TL para ödülü alarak ayrıldı.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Aldemir'in cevapladığı sorular...