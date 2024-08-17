Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan İmirzalıoğlu'nun heyecan dolu sunumuyla izleyicilerinin karşısına geçti. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu yarışma programında geceye Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan damga vurdu. Yarışmacının karşısına "Fenerbahçe Spor Kulübünün resmî internet sitesindeki açıklamaya göre Fenerbahçe logosundaki sarı alan "Fenerbahçe için duyulan" hangi duyguları sembolize etmektedir?" sorusu çıkınca olanlar oldu...