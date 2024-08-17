Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan İmirzalıoğlu'nun heyecan dolu sunumuyla izleyicilerinin karşısına geçti. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu yarışma programında geceye Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan damga vurdu. Yarışmacının karşısına "Fenerbahçe Spor Kulübünün resmî internet sitesindeki açıklamaya göre Fenerbahçe logosundaki sarı alan "Fenerbahçe için duyulan" hangi duyguları sembolize etmektedir?" sorusu çıkınca olanlar oldu...
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.
FENOMEN YARIŞMACI GECEYE DAMGA VURDU
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 34 yaşındaki fenomen Yasin Pehlivan'a çıkan Fenerbahçe sorusu yarışmaya damga vurdu.
Fenomen ismin karşısına 200 bin TL değerindeki "Fenerbahçe Spor Kulübünün resmî internet sitesindeki açıklamaya göre Fenerbahçe logosundaki sarı alan "Fenerbahçe için duyulan" hangi duyguları sembolize etmektedir?" sorusu çıktı.