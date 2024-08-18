Kim Milyoner Olmak İster'de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam'ın o filmi yarışmacının sonu oldu! Selvi Boylum Al Yazmalım sandı doğrusu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünde okuyan 23 yaşındaki Şevval geceye damga vurdu. Karşısına çıkan Yeşilçam sorusu kafaları karıştırdı. Yanlış cevap veren yarışmacı geceye veda etmek zorunda kaldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...