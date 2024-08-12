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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de petrol sorusu geceye damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Üstün Yılmaz başarılı bir performans sergileyerek geceye damga vurdu. Karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki petrol sorusunu bilemeyen yarışmacı geceye veda etmek zorunda kaldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 00:07 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 04:14
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de petrol sorusu geceye damga vurdu! 1

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de petrol sorusu geceye damga vurdu! 2

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Üstün Yılmaz başarılı bir performans sergiledi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de petrol sorusu geceye damga vurdu! 3

Karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki petrol sorusunu bilemeyen yarışmacı geceye veda etmek zorunda kaldı.

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