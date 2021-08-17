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Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha'yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı, tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası yayınlandığı günden itibaren rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kalp Yarası, #BeniSensizBırakma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin ardından yayınlanan 8. bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü.

17.08.2021 10:57 - Son Güncelleme: 17.08.2021 10:59
Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi

TÜM TÜRKİYE SOLUKSUZ İZLEDİ!

Atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,00 izlenme oranı ve %18,09 izlenme payı alarak birinci oldu.

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #BeniSensizBırakma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi

FERİT'TEN AYŞE'YE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!

Baha'nın Fırtına'ya enjekte ettiği ilacın etkisiyle Fırtına kontrolden çıkıp Ferit'i üstünden attı. Fırtına'nın üzerindeki kan izleri ortalığı karıştırdı. Tüm aile Ferit'i aramak için seferberlik ilan etti.

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi

Baha'nın kıskacında olan Ayşe, Ferit'i reddetmiş olsa da Ferit'in kaybolmasından çok etkilendi ve içindeki aşk daha da büyüdü. Ayşe'nin Ferit'in bulunması için canla başla mücadele etmesi Azade'nin gözünden kaçmadı ve ortak acıları ikisi arasında ufak bir kırılmaya sebep oldu.

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi

Ferit'i bularak Azade ile arasını düzelten Hande, kontrolden çıkan Baha'dan kurtulmak için harekete geçti. Baha'nın ise Ayşe'yi bırakıp gitmeye hiç niyeti yoktu.

KALP YARASI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi

Ferit, tesadüfen Ayşe'nin doğum günü olduğunu öğrendi ve bu özel günde yalnız kalmasına gönlü razı gelmedi. Ayşe'ye yaptığı sürprizle ikili arasında buzlar eridi. Tam her şey yoluna girmeye başlamışken Ferit'in yeni şoförü olarak karşısında Baha'yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı.

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