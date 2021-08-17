Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha’yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi
Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Baha'yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı, tüm Türkiye Kalp Yarası 7. son bölümü izledi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası yayınlandığı günden itibaren rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kalp Yarası, #BeniSensizBırakma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin ardından yayınlanan 8. bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü.
17.08.2021 10:57
- Son Güncelleme: 17.08.2021 10:59
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Atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
Ferit'i bularak Azade ile arasını düzelten Hande, kontrolden çıkan Baha'dan kurtulmak için harekete geçti. Baha'nın ise Ayşe'yi bırakıp gitmeye hiç niyeti yoktu.
KALP YARASI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA