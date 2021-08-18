Şahin İle İpek’in başı belada! Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Hiç aşık oldun mu?"
Şahin İle İpek'in başı belada! Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan 9. bölümü ile yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. İpek ve Şahin'in yakınlaşması 9. bölüme damga vururken Baş Belası yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanında "Hiç aşık oldun mu?" sorusu dikkat çekti. İşte Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...
18.08.2021 17:43
- Son Güncelleme: 18.08.2021 17:55
Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerinden tam not aldı.
Yeni bölüm öncesi meraklı bekleyiş sürerken Baş Belası'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı kat kat arttırdı. Peki 20 Ağustos Cuma günü izleyici ile buluşacak olan yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...