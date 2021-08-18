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Şahin İle İpek’in başı belada! Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Hiç aşık oldun mu?"

Şahin İle İpek'in başı belada! Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan 9. bölümü ile yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. İpek ve Şahin'in yakınlaşması 9. bölüme damga vururken Baş Belası yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanında "Hiç aşık oldun mu?" sorusu dikkat çekti. İşte Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

18.08.2021 17:43 - Son Güncelleme: 18.08.2021 17:55
Şahin İle İpek’in başı belada! Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hiç aşık oldun mu?

Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerinden tam not aldı.

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Şahin İle İpek’in başı belada! Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hiç aşık oldun mu?

Yeni bölüm öncesi meraklı bekleyiş sürerken Baş Belası'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı kat kat arttırdı. Peki 20 Ağustos Cuma günü izleyici ile buluşacak olan yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Şahin İle İpek’in başı belada! Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hiç aşık oldun mu?

BAŞ BELASI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır.

Şahin İle İpek’in başı belada! Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hiç aşık oldun mu?

Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

Şahin İle İpek’in başı belada! Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hiç aşık oldun mu?

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır.

Şahin İle İpek’in başı belada! Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hiç aşık oldun mu?

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

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