Ferit’ten Ayşe’ye büyük şok! Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Bazı şeyler var bilmiyorsun!
Ferit'ten Ayşe'ye büyük şok! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası, 16 Ağustos Pazartesi akşamı 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. #BeniSensizBırakma etiketi ile sosyal medyaya da damga vuran bölümün ardından yayınlanan Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Ferit'in Baha'yı işe alması Ayşe'yi büyük bir şoka uğratırken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı...
17.08.2021 01:46
- Son Güncelleme: 17.08.2021 01:50
Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın paylaştığı Kalp Yarası, 16 Ağustos Pazartesi akşamı 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Milyonları ekran başına kilitleyen dizi, #BeniSensizBırakma etiketi ile sosyal medyaya da damga vurdu. Peki Kalp Yarası 7. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.