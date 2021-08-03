Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Cehenneme giden yolar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!
Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 5. Bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken #KalpYarası etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kalp Yarası 6. bölüm fragmanında "Cehenneme giden yolar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!" sözleri ise dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı...
03.08.2021 01:19
- Son Güncelleme: 03.08.2021 01:26
Sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası 2 Ağustos Pazartesi günü atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü yine izleyiciden tam not aldı. Peki Kalp Yarası 5. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE