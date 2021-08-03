Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Cehenneme giden yolar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!

Sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası 2 Ağustos Pazartesi günü atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü yine izleyiciden tam not aldı. Peki Kalp Yarası 5. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE