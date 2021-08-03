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Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı! O isim veda ediyor! Dizideki başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti…

Televizyonların uzun soluklu dizi Arka Sokaklar Kanal D'de 2006 yılından buy ana yayınlanmaya devam ediyor ve ilgiyle izleniyor. Yaz sezonunun yaşandığı şu günlerde ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı ve isim bir süredir başarılı performans sergilediği diziye veda ediyor. Arka Sokaklar dizisindeki başarılı oyunculuğu ile oldukça sevilmişti, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı bile.

03.08.2021 13:02 - Son Güncelleme: 03.08.2021 13:49
Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı! O isim veda ediyor! Dizideki başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti…

Yeni sezon için heyecan dolu geri sayımın başladığı, 15 yıldır televizyon ekranlarına gelen fenomen dizi Arka Sokaklar için ayrılık haberleri ve iddiaları magazine gündeminde büyük yankı uyandırıyor. Arka Sokaklar kadrosunda yeni sezonda yer almayacak olan isimler netleşirken bir haber daha geldi ve sevenleri oldukça üzülecek. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Arka Sokaklar'dan ayrıldı ve yeni teklifleri değerlendiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı! O isim veda ediyor! Dizideki başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti…

MERVE OFLAZ ARKA SOKAKLAR'A VEDA EDİYOR!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar dizisine Bahar Komiser karakterine hayat veren Merve Oflaz veda etti

Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı! O isim veda ediyor! Dizideki başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti…

Erler Film'in Bay Sinema lakaplı duayen yapımcısı Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlediği diziden yeni sezon öncesi Onur Bay ve Yüsra Geyik ayrılmıştı. Dizi ekibinden bir ayrılık haberi daha geldi.

Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı! O isim veda ediyor! Dizideki başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti…

Yeni sezon için anlaşma yenilemeyen Merve Oflaz, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. Oflaz Survivor yarışmasıyla tanınmış ve oyunculuk alanında kariyer yapmıştı.

Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı! O isim veda ediyor! Dizideki başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti…

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncudur.