Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı! O isim veda ediyor! Dizideki başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti…

Yeni sezon için heyecan dolu geri sayımın başladığı, 15 yıldır televizyon ekranlarına gelen fenomen dizi Arka Sokaklar için ayrılık haberleri ve iddiaları magazine gündeminde büyük yankı uyandırıyor. Arka Sokaklar kadrosunda yeni sezonda yer almayacak olan isimler netleşirken bir haber daha geldi ve sevenleri oldukça üzülecek. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Arka Sokaklar'dan ayrıldı ve yeni teklifleri değerlendiriyor.