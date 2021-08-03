Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı! O isim veda ediyor! Dizideki başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti…
Televizyonların uzun soluklu dizi Arka Sokaklar Kanal D'de 2006 yılından buy ana yayınlanmaya devam ediyor ve ilgiyle izleniyor. Yaz sezonunun yaşandığı şu günlerde ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Arka Sokaklar kadrosunda yeni bir ayrılık yaşandı ve isim bir süredir başarılı performans sergilediği diziye veda ediyor. Arka Sokaklar dizisindeki başarılı oyunculuğu ile oldukça sevilmişti, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı bile.
Yeni sezon için heyecan dolu geri sayımın başladığı, 15 yıldır televizyon ekranlarına gelen fenomen dizi Arka Sokaklar için ayrılık haberleri ve iddiaları magazine gündeminde büyük yankı uyandırıyor. Arka Sokaklar kadrosunda yeni sezonda yer almayacak olan isimler netleşirken bir haber daha geldi ve sevenleri oldukça üzülecek. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Arka Sokaklar'dan ayrıldı ve yeni teklifleri değerlendiriyor.
MERVE OFLAZ ARKA SOKAKLAR'A VEDA EDİYOR!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar dizisine Bahar Komiser karakterine hayat veren Merve Oflaz veda etti
Yeni sezon için anlaşma yenilemeyen Merve Oflaz, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. Oflaz Survivor yarışmasıyla tanınmış ve oyunculuk alanında kariyer yapmıştı.