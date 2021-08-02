Şahin gözünü kararttı! Baş Belası 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaybedecek hiçbir şeyimin olmadığı yerdeyim!

Mehmet Amir, Şahin'i görevine döndürmeye çalışırken, orman yolunda bir ceset bulunması üzerine ekip cinayeti çözmek için kolları sıvadı. Ekibin bulduğu kanıtlar sürpriz bir ismi işaret etti. Şüpheli Şahin'in yakın arkadaşı ve eski asayiş büro başkomiseri olan Uğur Akdağ'dı.