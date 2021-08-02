Şahin gözünü kararttı! Baş Belası 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaybedecek hiçbir şeyimin olmadığı yerdeyim!
Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, (1 Ağustos) ekrana gelen yedinci bölümüyle yine seyirciden büyük ilgi gördü ve #GeriDön etiketiyle sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı. Bu haftadan itibaren yeni yayın gününde, cuma akşamları izleyici karşısında olacağını duyuran dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Baş Belası 8. bölüm fragmanı adeta nefes kesti! İşte Baş Belası 8. bölüm fragmanı...
02.08.2021 19:15
- Son Güncelleme: 02.08.2021 19:16
6 Ağustos'tan itibaren cuma akşamları ekrana izleyici ile buluşacak olan Baş Belası, Pazar akşamı (1 Ağustos) ekrana gelen yedinci bölümüyle yine seyirciden büyük ilgi gördü.
BAŞ BELASI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin yedinci bölümünde, Şahin kendisine tuzak kuran 'Şebeke'nin İpek'i kaçırdığını öğrenince derhal harekete geçti. İpek'in bıraktığı ipuçlarını bulan Şahin, emniyeti işe karıştırmadan ortağını 'Şebeke'nin elinden kurtarmayı başardı. İpek'in kaçırılmasıyla Şahin'in emniyette bir köstebek olduğuyla ilgili şüpheleri de kanıtlanmış oldu.