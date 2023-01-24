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Kalbine yenildi! Müge Anlı'da tanınmıştı, acı haberi geldi! Dolandıran karısı hakkındaki ''Uçtu gitti kelebek gibi'' sözleriyle hafızalarda kaldı!

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

24.01.2023 10:06 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:06
Kalbine yenildi! Müge Anlı’da tanınmıştı, acı haberi geldi! Dolandıran karısı hakkındaki ’’Uçtu gitti kelebek gibi’’ sözleriyle hafızalarda kaldı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı mağdurlara tercüman olmaya devam ediyor. 3 yıl önce de evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyerek Anlı'dan yardım isteyen Kütahyalı Adem Ata programdaki sempatik tavırlarıyla hafızalarda yer edinmişti. Ata sayesinde programa bağlanan bir çok kişi de aynı kadın tarafından mağdur edildiğini açıklamıştı. Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Adem Ata, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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Kalbine yenildi! Müge Anlı’da tanınmıştı, acı haberi geldi! Dolandıran karısı hakkındaki ’’Uçtu gitti kelebek gibi’’ sözleriyle hafızalarda kaldı!

3 yıl önce de Kütahyalı Adem Ata'nın derdine derman olmak için canla başla uğraşan Müge Anlı, programa Ata gibi mağduriyet yaşayan 10'dan fazla kişiyi davet etmiş ve mağduriyetlerini duyurmaya çalışmıştı.

Kalbine yenildi! Müge Anlı’da tanınmıştı, acı haberi geldi! Dolandıran karısı hakkındaki ’’Uçtu gitti kelebek gibi’’ sözleriyle hafızalarda kaldı!

KÜTAHYALI ADEM ATA 34 YAŞINDA KALBİNE YENİLDİ

Dolandıran karısı hakkında ''Uçtu gitti kelebek gibi'' sözleriyle hafızalarda kalan Kütahyalı Adem'den acı haber geldi.

Kalbine yenildi! Müge Anlı’da tanınmıştı, acı haberi geldi! Dolandıran karısı hakkındaki ’’Uçtu gitti kelebek gibi’’ sözleriyle hafızalarda kaldı!

Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'nın programına katılan ve sempatik sözleriyle dikkat çeken 34 yaşındaki Adem Ata, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalbine yenildi! Müge Anlı’da tanınmıştı, acı haberi geldi! Dolandıran karısı hakkındaki ’’Uçtu gitti kelebek gibi’’ sözleriyle hafızalarda kaldı!

Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde oturan ve yörede "Le valla bakbi" sözleriyle tanınan 34 yaşındaki Adem Ata, Müge Anlı'da evlilik vaadiyle binlerce lira dolandıran sahte gelinlere aracı olan kişilerin bulunması için yapılan programa katılmıştı.

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