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O dizinin fişi çekildi! Diziseverlerin kara günü! "Nolur bitmesin..."

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kızılcık Şerbeti, Sipahi ve Güzel Günler gibi dizileriyle dikkat çeken Show TV o dizisi için final kararı aldı.

takvim.com.tr
25.01.2023 10:39 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:39
O dizinin fişi çekildi! Diziseverlerin kara günü! Nolur bitmesin...

Show TV o dizinin fişini çekiyor. Onunla birlikte 3 dizi daha final yapacak. Yerine ise yenileri geliyor! Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisi bu dizinin final yapmasının ardından başlayacak. Kızılcık Şerbeti, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Siphai gibi dizileriyle dikkat çeken kanalın hangi dizisinin final yapacağı merak ediliyor. İşte o dizi...

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O dizinin fişi çekildi! Diziseverlerin kara günü! Nolur bitmesin...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi beğeniyle takip ediliyor.

O dizinin fişi çekildi! Diziseverlerin kara günü! Nolur bitmesin...

Aynı şekilde Kızılcık Şerbeti'de dizisevrler tarafından ilgiyle izlenen yapımlar arasında bulunuyor.

O dizinin fişi çekildi! Diziseverlerin kara günü! Nolur bitmesin...

Fakat Siphai dizisi başladığı günden itibaren istediği tepkiyi alamadı.

O dizinin fişi çekildi! Diziseverlerin kara günü! Nolur bitmesin...

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi ilk bölümüyle dikkat çekse de ilerleyen bölümlerde istenen reytingi toplayamadı.

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