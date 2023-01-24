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Haberler Televizyon +18 sahneleriyle eleştirilen Şahmaran'da mide bulandıran sahne! Görenin nevri döndü! "Gözlerim gör olaydı!" Serenay Sarıkaya yılanla...

+18 sahneleriyle eleştirilen Şahmaran'da mide bulandıran sahne! Görenin nevri döndü! "Gözlerim gör olaydı!" Serenay Sarıkaya yılanla...

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz'in oynadığı Şahmaran dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren eleştiri oklarının hedefi oldu. Herkesin merakla beklediği diziye tepkiler peş peşe yağıyor. Hem ünlü isimler de de dizinin izleyiciler ağır eleştiriler yaparken, özellikle o sahne mide bulandırdı. Dizideki yılanla cinse ilişki sahnesi ağızları açıkta bıraktı. İşte detaylar.

24.01.2023 11:05 - Son Güncelleme: 24.01.2023 11:05
Görenin nevri döndü! +18 sahneleriyle eleştirilen Şahmaran’da mide bulandıran sahne! Gözlerim gör olaydı! Serenay Sarıkaya yılanla...

Son günlerin en konuşulan dizileri arasında yer alan Şahmaran Netflix'te yayınlanıyor.

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Görenin nevri döndü! +18 sahneleriyle eleştirilen Şahmaran’da mide bulandıran sahne! Gözlerim gör olaydı! Serenay Sarıkaya yılanla...

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizi kimi diziseverlerin beklentisini karşılarken, kimilerinkini de karşılayamadı.

Görenin nevri döndü! +18 sahneleriyle eleştirilen Şahmaran’da mide bulandıran sahne! Gözlerim gör olaydı! Serenay Sarıkaya yılanla...

Çok sayıda ünlü isimden de ağır eleştiri alan Şahmaran'da Sarıkaya'nın yılanla cinsel ilişkiye girmesi de tepki çekti.

Görenin nevri döndü! +18 sahneleriyle eleştirilen Şahmaran’da mide bulandıran sahne! Gözlerim gör olaydı! Serenay Sarıkaya yılanla...

Sosyal medyada eleştirilerde bulunan izleyenler diziyi "Alacakaranlık Efsanesi" filmine benzetti.

Görenin nevri döndü! +18 sahneleriyle eleştirilen Şahmaran’da mide bulandıran sahne! Gözlerim gör olaydı! Serenay Sarıkaya yılanla...

YILANLA CİNSEL İLİŞKİ

Serenay Sarıkaya'nın dizide yılanla ilişkiye girmesi de büyük tepki topladı.

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