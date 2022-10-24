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Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanı: 'Cezayir ve ekibine tehlikeli tuzak!'

Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölümde aksiyon dolu sahneler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanında Cezayir'in, "Dost bizim için vatan gibidir. Vatana elini uzatanın da sadece elini kırmam" çıkışı dikkat çekti. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölümde neler olacak? Cezayir ve ekibi kendilerine kurulmuş tuzaktan bihaber Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşacak.

24.10.2022 11:31 - Son Güncelleme: 24.10.2022 11:48
Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Cezayir ve ekibine tehlikeli tuzak!’

TEHLİKELİ TUZAK

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın hikayesini oluşturduğu, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 6.bölümünün fragmanı yayınlandı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN - VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Cezayir ve ekibine tehlikeli tuzak!’

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler.

Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Cezayir ve ekibine tehlikeli tuzak!’

Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Cezayir ve ekibine tehlikeli tuzak!’

Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister. Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO

Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Cezayir ve ekibine tehlikeli tuzak!’

Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır. Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür.

Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Cezayir ve ekibine tehlikeli tuzak!’

Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.

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