Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanı: 'Cezayir ve ekibine tehlikeli tuzak!'
Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölümde aksiyon dolu sahneler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Ben Bu Cihana Sığmazam 6. yeni bölüm 2. fragmanında Cezayir'in, "Dost bizim için vatan gibidir. Vatana elini uzatanın da sadece elini kırmam" çıkışı dikkat çekti. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölümde neler olacak? Cezayir ve ekibi kendilerine kurulmuş tuzaktan bihaber Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşacak.
TEHLİKELİ TUZAK
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın hikayesini oluşturduğu, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 6.bölümünün fragmanı yayınlandı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN - VİDEO
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM
Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler.
Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister. Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO