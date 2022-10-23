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Çöp Adam dizisinde saplantılı aşk! Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan o tarihte ekranlarda! Kızı kaçırıyor ve hapsediyor! "Bıktık ruh hastalarından..."

Çöp Adam dizisinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından sosyal medyada günden konusu haline geldi.

takvim.com.tr
23.10.2022 15:58 - Son Güncelleme: 23.10.2022 15:58
Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan o tarihte ekranlarda! Çöp Adam dizisinde saplantılı aşk! Kızı kaçırıyor ve hapsediyor! Bıktık ruh hastalarından...

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisi heyecanla bekleniyor. Nihayet diziden ilk fragman yayınlandı. Tanıtımı izleyen binlerce kişi dizinin konusu ve yayın tarihi hakkında araştırmalara başladı. ekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği Çöp Adam dizisi güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyada şimdiden konuşuluyor. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan gibi isimlerin yer aldığı dizi için geri sayım başladı. İşte detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan o tarihte ekranlarda! Çöp Adam dizisinde saplantılı aşk! Kızı kaçırıyor ve hapsediyor! Bıktık ruh hastalarından...

Dizinin hikayesinde zengin bir adamın, bir bankada çalışan kadın müdürü bodruma kilitlemesi şaşkınlık yaşatacak.

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan o tarihte ekranlarda! Çöp Adam dizisinde saplantılı aşk! Kızı kaçırıyor ve hapsediyor! Bıktık ruh hastalarından...

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Aşkın saplantılı halinin anlatıldığı dizide, Tamer (Engin Altan Düzyatan) ve Peri (Elçin Sangu)'nun büyük aşkı birçok sınavdan geçecektir.

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan o tarihte ekranlarda! Çöp Adam dizisinde saplantılı aşk! Kızı kaçırıyor ve hapsediyor! Bıktık ruh hastalarından...

Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantılı aşk hali zamanla onu yumuşatacak ve duygusal bir bağa dönüştürecektir.

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan o tarihte ekranlarda! Çöp Adam dizisinde saplantılı aşk! Kızı kaçırıyor ve hapsediyor! Bıktık ruh hastalarından...

ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI

Elçin Sangu,

Engin Altan Düzyatan,

Sedef Avcı,

Füsun Demirel,

Salih Kalyon,

Hülya Şen,

Elçin Afacan,

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