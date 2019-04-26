Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Reyyan gitmez! Hercai'de Reyyan hamile mi? Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları!
Hercai Atv ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. İntikamdan doğan bir aşk masalını anlatan Hercai dizisinin 7. yeni bölümünde neler olacak? Hercai'de Reyyan hamile mi? Reyyan'ı kendisine hanım yapacağını söyleyen Azat, amacına ulaşabilecek mi? Miran, Reyyan'a olan aşkını artık hem kendisine hem de sağ kolu Fırat'a itiraf ediyor. İşte Hercai 7. yeni bölümde hiçbir yerde olmayan çok özel bilgiler!
26.04.2019 14:23
- Son Güncelleme: 26.04.2019 14:45
Atv'nin dünya çapında büyük ilgi gören dizisi Hercai'de neler olacak? İzleyici heyecanla Miran ve Reyyan'ın birbirine kavuşacağı günü bekliyor. Hercai 7. yeni bölüm 1. fragmanında Azat, Reyyan'ı kolundan tutup Şadoğlu konağına götürerek dedesi Nasuh Ağa'ya meydan okuyor. Peki, Reyyan ve Azat gerçekten evlenecek mi? İşte Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları...
HERCAİ 7. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA
HERCAİ 7. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA
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