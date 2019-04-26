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Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Reyyan gitmez! Hercai'de Reyyan hamile mi? Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları!

Hercai Atv ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. İntikamdan doğan bir aşk masalını anlatan Hercai dizisinin 7. yeni bölümünde neler olacak? Hercai'de Reyyan hamile mi? Reyyan'ı kendisine hanım yapacağını söyleyen Azat, amacına ulaşabilecek mi? Miran, Reyyan'a olan aşkını artık hem kendisine hem de sağ kolu Fırat'a itiraf ediyor. İşte Hercai 7. yeni bölümde hiçbir yerde olmayan çok özel bilgiler!

26.04.2019 14:23 - Son Güncelleme: 26.04.2019 14:45
Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Reyyan gitmez! Hercai'de Reyyan hamile mi? Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları!

Atv'nin dünya çapında büyük ilgi gören dizisi Hercai'de neler olacak? İzleyici heyecanla Miran ve Reyyan'ın birbirine kavuşacağı günü bekliyor. Hercai 7. yeni bölüm 1. fragmanında Azat, Reyyan'ı kolundan tutup Şadoğlu konağına götürerek dedesi Nasuh Ağa'ya meydan okuyor. Peki, Reyyan ve Azat gerçekten evlenecek mi? İşte Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları...

HERCAİ 7. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 7. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Reyyan gitmez! Hercai'de Reyyan hamile mi? Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları!

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor.

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Reyyan gitmez! Hercai'de Reyyan hamile mi? Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları!

Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor?

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Reyyan gitmez! Hercai'de Reyyan hamile mi? Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları!

Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azad'ın söyledikleri yüreklere dokunacak!

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Reyyan gitmez! Hercai'de Reyyan hamile mi? Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları!

MİRAN OLANLARI KALDIRAMIYOR!

Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor! Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi?

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