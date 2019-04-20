Haberler Web TV Hercai 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan konağa geri dönüyor

Hercai 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan konağa geri dönüyor

20.04.2019 00:03

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümün sona ermesinin ardından Hercai 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 26 Nisan Cuma akşamı ATV ekranlarında olacak.


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