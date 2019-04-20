Hercai 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan konağa geri dönüyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümün sona ermesinin ardından Hercai 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 26 Nisan Cuma akşamı ATV ekranlarında olacak.
Hercai 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan konağa geri dönüyor20.04.2019 00:03
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