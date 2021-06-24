Hepsi başka yere çoktan gitti! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni sezon ve Barış Arduç müjdesi! Destanlar yaratan hikayesini aktaracak

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Dizinin yapım şirketi bomba bir transfere imza attı. Dizide 3 sezon boyunca Sultan Alparslan dönemi anlatılacağı için Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür haricinde tüm oyuncular kadrodan ayrıldı. Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı belli oldu. Ayrıca Barış Arduç'un at üstünde eğitim yaptığı bir fotoğraf da izleyicide heyecan yarattı.

24.06.2021 11:31 - Son Güncelleme: 24.06.2021 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





