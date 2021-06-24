Hepsi başka yere çoktan gitti! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni sezon ve Barış Arduç müjdesi! Destanlar yaratan hikayesini aktaracak
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Dizinin yapım şirketi bomba bir transfere imza attı. Dizide 3 sezon boyunca Sultan Alparslan dönemi anlatılacağı için Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür haricinde tüm oyuncular kadrodan ayrıldı. Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı belli oldu. Ayrıca Barış Arduç'un at üstünde eğitim yaptığı bir fotoğraf da izleyicide heyecan yarattı.
Hepsi başka yere çoktan gitti! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni sezon ve Barış Arduç müjdesi! Türk tarihinin destanlar yaratan hikayesini aktaracak. Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu bu kez ses getirecek bir paylaşımla gündeme geldi. Bilindiği üzere ünlü oyuncu Barış Arduç TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ı canlandıracak. Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladığı bilgisi geldi. Ayrıca ünlü oyuncu at üzerinde eğitim yaparken görüntülendi. Barış Arduç'un yeni sezonda Sultan Alparslan'ı canlandıracağı dizide neler olacağı ve kadroda kimlerin yer alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.