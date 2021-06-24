Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! İşte sezon finalinden ipuçları…
Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! 3 sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova, sezon finali öncesi yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla nefes kesti. Yaman Konağı'nın alev alev yandığı görülen fragmanlar heyecanı kat kat arttırırken sezon finalinde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Çukurova'nın iki ezeli düşmanı Demir ve Fikret dost olduğu bölümden neler yaşanacak? ikisinin dostluğu, hain düşmanlarla baş etmeye yetecek mi? İşte sezon finalinden ipuçları…
atv ekranında 3 sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizi, nefes kesen bir bölümle sezon finali yapıyor! 'Bir Zamanlar Çukurova'nın iki ezeli düşmanı Demir ve Fikret dost oluyor! Ancak ikisinin dostluğu, hain düşmanlarla baş etmeye yetecek mi? Çünkü Çukurova'da taş taş üstünde kalmıyor, Yaman Konağı bir kez daha alev alev yanıyor! İşte ipuçları…
ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI!
Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!
FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR!
Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır.