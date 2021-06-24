Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! İşte sezon finalinden ipuçları…

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! 3 sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova, sezon finali öncesi yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla nefes kesti. Yaman Konağı'nın alev alev yandığı görülen fragmanlar heyecanı kat kat arttırırken sezon finalinde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Çukurova'nın iki ezeli düşmanı Demir ve Fikret dost olduğu bölümden neler yaşanacak? ikisinin dostluğu, hain düşmanlarla baş etmeye yetecek mi? İşte sezon finalinden ipuçları…

24.06.2021 00:21 - Son Güncelleme: 24.06.2021 00:23
Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! İşte sezon finalinden ipuçları…

atv ekranında 3 sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizi, nefes kesen bir bölümle sezon finali yapıyor! 'Bir Zamanlar Çukurova'nın iki ezeli düşmanı Demir ve Fikret dost oluyor! Ancak ikisinin dostluğu, hain düşmanlarla baş etmeye yetecek mi? Çünkü Çukurova'da taş taş üstünde kalmıyor, Yaman Konağı bir kez daha alev alev yanıyor! İşte ipuçları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! İşte sezon finalinden ipuçları…

ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI!
Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! İşte sezon finalinden ipuçları…

Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! İşte sezon finalinden ipuçları…

FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR!
Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! İşte sezon finalinden ipuçları…

Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!