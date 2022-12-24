Gülseren Budayıcıoğlu'na başvuran Feritmiş! | 23 Aralık 2022 Yalı Çapkını 14. bölüm FULL HD Youtube... Yalı Çapkını 14. bölüm TEK PARÇA İZLE
Yalı Çapkını 14. bölümü izlemek için birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Geçtiğimiz hafta oldukça heyecanlı bir şekilde sonlanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor.
Bu akşam yeniden ekranlara gelecek Yalı Çapkını dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin 13. son bölümünde yaşanan olayların ardından yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Halis Ağa'nın kahvaltı masasında doğruları öğrenmesinin ardından Ferit ülkeyi terk etmeye karar verdi. Kimsenin beklemeyeceği bir şekilde Ferit'in peşinden giden Seyran ise izleyicileri oldukça şaşırttı. Peki, Ferit gerçekten gitti mi? Halis Ağa ölecek mi? Binlerce kişinin aklında yer alan sorular bu akşam cevaplanacak. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve usta oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını 20.00'da ekranlara gelecek. İşte 23 Aralık 2022 Yalı Çapkını 13. bölüm canlı yayını....
FERİT GERÇEKTEN GİDECEK Mİ?
Halis Ağa'nın tokat atması üzerine bir anda New York'a gitmeye karar veren Ferit tüm izleyicde şoke etkisi yarattı. Kimisi Ferit'in bu tavrını çocukça bulurken kimisi hak verdi. Dizinin son bölümünde en çok şaşırtan ise Seyran'ın Ferit'in peşinden gitmesiydi. 14. bölüm fragmanında yer alan görüntülerde Seyran Gülgün Hanım'a Ferit'in gittiğini söylüyor. Fakat Ferit'in Seyranla arasında yaşanan aşk dolu anların ardından ülkeyi terk edemeyeceği tahmin ediliyor.
Yalı Çapkını 14. bölüm izleme linki: https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum
YALI ÇAPKINI KONUSU GERÇEK Mİ?
Yalı Çapkını dizisi gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor. ülseren Budayıcıoğlu hikayenin gerçek olduğunu açıklamıştı.
GERÇEKTE GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NA BAŞVURAN FERİTMİŞ!
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınan bu gerçek hayat hikayesinde Gülseren Hanım'a giderek tedavi almak isteyen kişinin Ferit olduğu belirtiliyor. Son bölümde de duygusallığıyla ve travmaları sebebiyle sorunlar yaşayan Ferit'in yavaş yavaş psikolojik anlamda yıprandığı görülüyor.