Gidişatı değiştirecek isim! Bir isim gitti yerine daha bombası geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'dan olay transfer
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam Seferiye Hatun karakterini canlandıran Çiğdem Selışık Onat diziye veda eden isimlerden oldu. Son olarak Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Barış Arduç son olarak Arık Böke Erdenet karakteriyle ekranlardaydı. Arduç'un adı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağını merak ediyor.
16.03.2021 22:25
- Son Güncelleme: 16.03.2021 22:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diziye son olarak dün akşam ünlü bir isim daha veda etti. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin Barıç Arduç'u transfer ettiği konuşuluyor. Bu nedenle Arık Böke Erdenet karakteriyle Çukur dizisinde büyük beğeni toplayan Barış Arduç yeni dizisiyle ekranlara dönüyor iddiaları sosyal medyada çok konuşuluyor. Özellikle Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile karşılıklı diyalogları ve sahneleri heyecanı doruklara çıkarmıştı. Ancak bilindiği üzere Barış Arduç'un Çukur'daki macerası kısa sürdü.