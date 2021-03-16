Gidişatı değiştirecek isim! Bir isim gitti yerine daha bombası geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'dan olay transfer

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diziye son olarak dün akşam ünlü bir isim daha veda etti. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin Barıç Arduç'u transfer ettiği konuşuluyor. Bu nedenle Arık Böke Erdenet karakteriyle Çukur dizisinde büyük beğeni toplayan Barış Arduç yeni dizisiyle ekranlara dönüyor iddiaları sosyal medyada çok konuşuluyor. Özellikle Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile karşılıklı diyalogları ve sahneleri heyecanı doruklara çıkarmıştı. Ancak bilindiği üzere Barış Arduç'un Çukur'daki macerası kısa sürdü.