3 dizi için flaş karar! Yerine yenileri gelecek miadını doldurdu! Mayıs ve Haziran ayından sonra...
Mayıs ve haziran aylarına az bir zaman kala bazı diziler final yaparak ekranlara veda edecek. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Çukur dizisi ekranlara bu yıl veda ediyor. Aynı zamanda bu sezonda Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi flaş işlere imzasını atan TRT 1 hiç beklenmedik bir kararla 2 dizisi için final kararı aldı. TRT 1'de ekran macerasına veda edecek diziler arasında Tövbeler Olsun ve Payitaht Abdülhamid yer alıyor. Bu diziler yerine TRT'nin yayınlanmaya hazırlandığı yeni diziler gelecek. Gözler şimdi dizilerin final bölümlerinin nasıl olacağına çevrildi.
16.03.2021 19:18
- Son Güncelleme: 16.03.2021 19:20
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ekranlara veda edecek bazı diziler belli oldu. Final kararları ardı ardına alınmaya devam ediyor. TRT 1 gelecek sezon projeleri için 2 dizisi için final kararı aldı. 4 sezondur izleyicisini ekran başına kilitleyen ve Show TV'de hız kesmeden devam eden Çukur dizisi için karar verildi. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizinin veda edeceği oyuncusu tarafından doğrulandı. Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." dedi.