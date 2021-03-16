3 dizi için flaş karar! Yerine yenileri gelecek miadını doldurdu! Mayıs ve Haziran ayından sonra...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ekranlara veda edecek bazı diziler belli oldu. Final kararları ardı ardına alınmaya devam ediyor. TRT 1 gelecek sezon projeleri için 2 dizisi için final kararı aldı. 4 sezondur izleyicisini ekran başına kilitleyen ve Show TV'de hız kesmeden devam eden Çukur dizisi için karar verildi. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizinin veda edeceği oyuncusu tarafından doğrulandı. Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." dedi.