Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri geceye damga vurdu: "Sadece yüzde 1"

ATV'nin sevilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi. Yarışmacı Simay Doğrusoy'a yöneltilen 300 bin TL değerindeki 'Filistin' sorusu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Soruya kayıtsız kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki ise geceye damga vurdu. İmirzalıoğlu, "Filistin yüz ölçümünün toplam %5.5-6'sı satılmış. Filistinli Müslümanların sattıkları sadece yüzde 1. Bazıları yargıda bulunuyor. 'Topraklarını satan insanlara destek mi olunur?' diye. Öyle bir şey yok." dedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde dikkat çeken o anlar...