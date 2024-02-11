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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri geceye damga vurdu: "Sadece yüzde 1"

ATV'nin sevilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi. Yarışmacı Simay Doğrusoy'a yöneltilen 300 bin TL değerindeki 'Filistin' sorusu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Soruya kayıtsız kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki ise geceye damga vurdu. İmirzalıoğlu, "Filistin yüz ölçümünün toplam %5.5-6'sı satılmış. Filistinli Müslümanların sattıkları sadece yüzde 1. Bazıları yargıda bulunuyor. 'Topraklarını satan insanlara destek mi olunur?' diye. Öyle bir şey yok." dedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde dikkat çeken o anlar...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 23:50 Güncelleme 12 Şubat 2024, 13:15
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1 2

'KİM MİLYONER OLMAK İSTER?'DE DUYGULANDIRAN FİLİSTİN SORUSU

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde,"İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu sorusu geceye damga vurdu.

▶️ Milyoner'de sorulan 'Filistin' sorusu yarışmacıyı duygulandırdı!
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1 3

20 yaşındaki ODTÜ Psikoloji bölümü öğrencisi Simay Doğrusoy'a yöneltilen 300 bin TL değerindeki soruda, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.

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