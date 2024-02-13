Esra Erol'da sahte hoca skandalı | 300 kişinin toplandığı termal otelde neler oluyor? Akıl hastanesinden aranması çıktı! Mağdurlar programa akın etti

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programa katılan 7 aydır kızı Mevlüde Olgun'u aradığını söyleyen Fatma Hanım, kızının sosyal medyada tanıdığı Mustafa isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten sonra değişmeye başladığını söyledi. Kısa süre sonra canlı yayına bağlanan Mevlüde Olgun "Ona sözde hoca diyemezsiniz o bizim Mehdimizdir." dedi. Ekranlara geldiği andan itibaren canlı yayına sözde hoca Mustafa Çabuk hakkında kan donduran ihbarlar yağmaya başladı. Bugün ise stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar...