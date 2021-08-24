Ferit ile Ayşe’den duygusal sahne! Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Benden gitmenden korkuyorum
Ferit ile Ayşe'den duygusal sahne! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Kalp Yarası'nı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ayşe ile Ferit'in duygusal sahnesinin yer aldığı Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı nefes kesti. İşte Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı...
24.08.2021 01:42
- Son Güncelleme: 24.08.2021 01:43
Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Kalp Yarası 8. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KALP YARASI 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur.