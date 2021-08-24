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Ferit ile Ayşe’den duygusal sahne! Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Benden gitmenden korkuyorum

Ferit ile Ayşe'den duygusal sahne! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Kalp Yarası'nı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ayşe ile Ferit'in duygusal sahnesinin yer aldığı Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı nefes kesti. İşte Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı...

24.08.2021 01:42 - Son Güncelleme: 24.08.2021 01:43
Ferit ile Ayşe’den duygusal sahne! Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Benden gitmenden korkuyorum

Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Kalp Yarası 8. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Ferit ile Ayşe’den duygusal sahne! Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Benden gitmenden korkuyorum

KALP YARASI 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur.

Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayında | TIKLA İZLE

Ferit ile Ayşe’den duygusal sahne! Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Benden gitmenden korkuyorum

Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Ferit ile Ayşe’den duygusal sahne! Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Benden gitmenden korkuyorum

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Ferit ile Ayşe’den duygusal sahne! Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Benden gitmenden korkuyorum

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

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