Sosyal medya patladı! Kurtlar Vadisi’nin Memati’siyle buluşunca ortalık adeta toz duman oldu! Efsane 2 isim yıllar sonra tekrar birlikte!

Unutulmaz iki isim yıllar sonra yine yan yana! Kurtlar Vadisi'nin Memati'siyle buluştu sosyal medya yıkıldı. Eren ve Memati Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri arasında yer alıyor. Genellikle Memati Baş karakteri diziye damgasını vuran karakterlerden. Kurtlar Vadisi'nde 97 bölüm ve Pusu'da 162 bölüm süresince rol alan Gürkan Uygun Memati karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu. Diziden ayrılması ise bütün seyircileri kahreden gelişmelerden oldu. Aynı vakitte dizide Elif Eylül'ün kardeşi Eren Eylül karakterine yaşam veren Kerem Fırtına da dizinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sevilen iki karakteri canlandıran Gürkan Uygun ve Kerem Fırtına yan yana gelince dizinin izleyicileri fotoğraf altına binlerce yorum attı.