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Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Ayşe’nin dünyası bir anda tepetaklak olacak

Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 8. yeni bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirecek. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte Kalp Yarası 8. bölümde yaşanacaklar...

23.08.2021 16:58 - Son Güncelleme: 23.08.2021 17:25
Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Ayşe’nin dünyası bir anda tepetaklak olacak

KALP YARASI 8. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

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Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Ayşe’nin dünyası bir anda tepetaklak olacak

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Ayşe’nin dünyası bir anda tepetaklak olacak

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Ayşe’nin dünyası bir anda tepetaklak olacak

Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.

Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Ayşe’nin dünyası bir anda tepetaklak olacak

Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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