Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Ayşe’nin dünyası bir anda tepetaklak olacak
Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 8. yeni bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirecek. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte Kalp Yarası 8. bölümde yaşanacaklar...
23.08.2021 16:58
- Son Güncelleme: 23.08.2021 17:25