Kalp Yarası 8. bölümde büyük yüzleşme! Ayşe’nin dünyası bir anda tepetaklak olacak

Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.