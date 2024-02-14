SON DAKİKA | Bedriye Kılıç'ın ölümünde yeni detaylar | Tayfur Kılıç hakim karşısına çıktı! Ceset bulundu mu?

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç'ın boğarak uçurumdan attığı ortaya çıktı. Korkunç cinayetin tüm detaylarını anlatan Tayfur, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Müge Anlı, programın 14 Şubat tarihli bölümünde Tayfur'un hakim karşısına çıktığını ifade ederek, olaya ilişkin yeni detayları paylaştı.