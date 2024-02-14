SON DAKİKA | Bedriye Kılıç'ın ölümünde yeni detaylar | Tayfur Kılıç hakim karşısına çıktı! Ceset bulundu mu?

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç'ın boğarak uçurumdan attığı ortaya çıktı. Korkunç cinayetin tüm detaylarını anlatan Tayfur, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Müge Anlı, programın 14 Şubat tarihli bölümünde Tayfur'un hakim karşısına çıktığını ifade ederek, olaya ilişkin yeni detayları paylaştı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç (35) yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranıyordu. Ailesi Bedriye Kılıç'ın bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı.
Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etti.
İtirafının ardından Kılıç, soruşturmadaki yer keşfi çalışmasında savcı ve polislere, eşinin cesedini attığı dağlık alanı gösterdi. Ancak Bedriye Kılıç'ın cansız bedenine tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.
Gözaltı işlemlerinin son bulmasının ardından Kılıç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.