Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok!
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, büyük şok yaşandı! "Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğumu biyolojik babası kaçırdı"diyen Moldova vatandaşı Nina'nın sözleri üzerine Esra Erol ve ekibi harekete geçti. Olayın takibi için şehir dışına çıkan Esra Erol'da ekibinden kameraman ve muhabir olmak üzere iki kişi, Ümit Dirican tarafından saldırıya uğradı. Esra Erol, yaşanan saldırının ardından Esra Erol'da canlı yayınında, "Bizi kimse yıldıramaz velayet konularında haksız olan tarafın her zaman peşinde olacağız ve onların kâbusu olmaya devam edeceğiz" dedi.
Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında büyük şok yaşandı. Moldova vatandaşı Nina, Esra Erol'un programına çıkarak gözyaşları içinde dini nikâhlı beraber olduğu Ümit Dirican, 1,5 yaşındaki oğlunu kaçırdığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine Esra Erol olayın izini sürmek amacıyla ekibini harekete geçirdi.