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Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, büyük şok yaşandı! "Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğumu biyolojik babası kaçırdı"diyen Moldova vatandaşı Nina'nın sözleri üzerine Esra Erol ve ekibi harekete geçti. Olayın takibi için şehir dışına çıkan Esra Erol'da ekibinden kameraman ve muhabir olmak üzere iki kişi, Ümit Dirican tarafından saldırıya uğradı. Esra Erol, yaşanan saldırının ardından Esra Erol'da canlı yayınında, "Bizi kimse yıldıramaz velayet konularında haksız olan tarafın her zaman peşinde olacağız ve onların kâbusu olmaya devam edeceğiz" dedi.

17.05.2019 16:25 - Son Güncelleme: 17.05.2019 16:30
Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok!

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında büyük şok yaşandı. Moldova vatandaşı Nina, Esra Erol'un programına çıkarak gözyaşları içinde dini nikâhlı beraber olduğu Ümit Dirican, 1,5 yaşındaki oğlunu kaçırdığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine Esra Erol olayın izini sürmek amacıyla ekibini harekete geçirdi.

ESRA EROL CANLI YAYININDA SALDIRI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok!

Ekip olayı çözmek için anne ile birlikte canlı yayın yapmak üzere Antalya'ya gitti. Muhabir Caner Toygar, kameramanıyla birlikte görev başındayken çocuğu kaçırdığı iddia edilen Ümit Dirican, tarafından saldırıya uğradı. Ümit Dirican, program ekibine şiddet uyguladı.

Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok!

İş adamı olduğu belirtilen Ümit Dirican'ın saldırısı kameralara da an be an yansıdı.

Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok!

Yaşanan saldırının ardından Esra Erol yayında "Bizi kimse yıldıramaz velayet konularında haksız olan tarafın her zaman peşinde olacağız ve onların kâbusu olmaya devam edeceğiz"dedi.

Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok!
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