Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok! 17.05.2019 16:20

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, büyük şok yaşandı! "Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğumu biyolojik babası kaçırdı"diyen Moldova vatandaşı Nina'nın sözleri üzerine Esra Erol ve ekibi harekete geçti. Olayın takibi için şehir dışına çıkan Esra Erol'da ekibinden kameraman ve muhabir olmak üzere iki kişi, Ümit Dirican tarafından saldırıya uğradı. Esra Erol, yaşanan saldırının ardından Esra Erol'da canlı yayınında, “Bizi kimse yıldıramaz velayet konularında haksız olan tarafın her zaman peşinde olacağız ve onların kâbusu olmaya devam edeceğiz”dedi.