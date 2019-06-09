Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran olay! Annesi tarafından tüpçüye satılan Gamze Rüzgar'dan son dakika haberi!
Esra Erol'da canlı yayınında herkesi dehşete düşüren olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, Gaziantep'te yaşayan 14 yaşındaki Game Rüzgar'ın başına gelenler tüyler ürpertti. Eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırılıp zorla cinsel münasebete maruz kalan, uyuşturucuya alıştırılıp fuhuş yaptırılan Gamze Rüzgar'ın annesi hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı. Annenin, 14 yaşındaki kızı Gamze'yi 1000 Lira karşılığında tüpçü lakaplı Ali Kılınç'a sattığı gerçeği herkesi şok etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Ecrin bebek olayının ardından Gaziantep'te yaşananlar, Türkiye'yi derinden sarstı. İşte Esra Erol'da canlı yayınında gözaltına alınan sapık enişte Mehmet Ali Akkaya hakkında son dakika gelişmeleri!
Gaziantep'te yaşanan korkunç olayın ayrıntıları ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da ortaya çıktı. 14 yaşındaki Gamze Rüzgar'ın eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Mehme Ali Akkaya isimli caninin küçük kızı zorlayarak cinsel münasebette bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuş yaptırdığı, teyzesinin de kendisini konsomatris olarak pavyonlarda çalıştırdığı ortaya çıktı; en can alıcı nokta ise annesinin Gamze'yi bin TL karşılığında tüpçü lakaplı Ali Kılınç'a satması oldu. Canlı yayında gözaltına alınan sapık enişteden son dakika haberi geldi!
ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA GAMZE RÜZGAR BULUNDU! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA GÖZALTI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Akkaya canlı yayında stüdyoda gözaltına alındı. 14 yaşındaki kızın dram dolu öyküsü ise izleyicileri hüzünlendirdi. Akkaya'nın aşk mesajları yazarak küçük kızı kandırdığı, ikamet ettiği Gaziantep'e çağırdığı, zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa sürüklediği iddiaları üzerine Esra Erol küçük Gamze'ye Gaziantep'te ulaştı.
KIZINI 1000 LİRA KARŞILIĞINDA...
Gamze Rüzgar Gaziantep'ten canlı yayına katılarak yaşadıklarını anlattı. Rüzgar, teyzesi Damla Akkaya'nın kendisini pavyonlarda konsomatris ve oryantal dansçı olarak çalıştırdığını, bu zulümden kaçarak annesine sığındığını, annesinin ise kızını bin lira karşılığında tüpçü lakaplı Ali Kılınç'a peşkeş çektiğini, bunun üzerine eniştesi Akkaya'nın yanına gittiğini ifade etti.