Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran olay! Annesi tarafından tüpçüye satılan Gamze Rüzgar'dan son dakika haberi!

Gaziantep'te yaşanan korkunç olayın ayrıntıları ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da ortaya çıktı. 14 yaşındaki Gamze Rüzgar'ın eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Mehme Ali Akkaya isimli caninin küçük kızı zorlayarak cinsel münasebette bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuş yaptırdığı, teyzesinin de kendisini konsomatris olarak pavyonlarda çalıştırdığı ortaya çıktı; en can alıcı nokta ise annesinin Gamze'yi bin TL karşılığında tüpçü lakaplı Ali Kılınç'a satması oldu. Canlı yayında gözaltına alınan sapık enişteden son dakika haberi geldi!

ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA GAMZE RÜZGAR BULUNDU! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA GÖZALTI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN