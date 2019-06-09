Esra Erol'da canlı yayınında aranan 14 yaşındaki Gamze bulundu! 09.06.2019 17:22

Esra Erol'da canlı yayınında aranan 14 yaşındaki Gamze Rüzgar bulundu. Gamze Rüzgar Gaziantep'ten canlı yayına katılarak yaşadıklarını anlattı. Rüzgar, teyzesi Damla Akkaya'nın kendisini pavyonlarda konsomatris ve oryantal dansçı olarak çalıştırdığını, bu zulümden kaçarak annesine sığındığını, annesinin ise kızını bin lira karşılığında tüpçü lakaplı Ali Kılınç'a peşkeş çektiğini, bunun üzerine eniştesi Akkaya'nın yanına gittiğini ifade etti.