Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran Osmanlı Padişahı sorusu
Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan kim Milyoner Olmak İster her yeni bölümüyle çok konuşulmaya devam ediyor. Son olarak dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu damga vurdu. Kardeş olan iki Osmanlı padişahının sorulduğu soruda şıklar A- I. Abdülhamid ve 2. Abdülmecid, B- 1. Abdülhamid ve II. Abdülhamid, C- Abdülaziz ve II. Abdülhamid, D- Abdülmecid ve Abdülaziz olarak verildi. Peki çok konuşulan kardeş Osmanlı padişahları sorusunun cevabı neydi? İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran anlar ve tüm soru ve cevapları…
Murat Yıldırım'ın sunumuyla izliyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine çok konuşuldu. Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Osmanlı padişahları sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar ve yeni bölümün tüm soru ve cevapları...