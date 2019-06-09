Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran Osmanlı Padişahı sorusu

Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan kim Milyoner Olmak İster her yeni bölümüyle çok konuşulmaya devam ediyor. Son olarak dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu damga vurdu. Kardeş olan iki Osmanlı padişahının sorulduğu soruda şıklar A- I. Abdülhamid ve 2. Abdülmecid, B- 1. Abdülhamid ve II. Abdülhamid, C- Abdülaziz ve II. Abdülhamid, D- Abdülmecid ve Abdülaziz olarak verildi. Peki çok konuşulan kardeş Osmanlı padişahları sorusunun cevabı neydi? İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran anlar ve tüm soru ve cevapları…

09.06.2019 08:31 - Son Güncelleme: 09.06.2019 08:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





