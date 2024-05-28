Esra Erol'da bebek satışı skandalı! Ailesinden gizli doğum yaptı 'ameliyat oldum' dedi! Çocuğunu çöpe mi atacaktı?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, reytingleri altüst etmeye devam ediyor. 28 Mayıs'ta da izleyici ile buluşan Esra Erol'da bugün şoke eden bir olay ele alındı. 8 yıldır büyüttüğü çocuğu biyolojik anne Neslihan'ın almak istediğini söyleyen Sabiha Hanım'ın anlattıkları herkesi kan dondurdu. Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." diyen acılı kadın akıllara bir kez daha Doğuran mı anne? Büyüten mi? sorusunu akıllara getirdi. Aynı zamanda biyolojik anne Neslihan'ın ikinci çocuğunu internetten sattığı iddiası ortalığı karıştırdı. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar...