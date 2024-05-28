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Esra Erol'da bebek satışı skandalı! Ailesinden gizli doğum yaptı 'ameliyat oldum' dedi! Çocuğunu çöpe mi atacaktı?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, reytingleri altüst etmeye devam ediyor. 28 Mayıs'ta da izleyici ile buluşan Esra Erol'da bugün şoke eden bir olay ele alındı. 8 yıldır büyüttüğü çocuğu biyolojik anne Neslihan'ın almak istediğini söyleyen Sabiha Hanım'ın anlattıkları herkesi kan dondurdu. Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." diyen acılı kadın akıllara bir kez daha Doğuran mı anne? Büyüten mi? sorusunu akıllara getirdi. Aynı zamanda biyolojik anne Neslihan'ın ikinci çocuğunu internetten sattığı iddiası ortalığı karıştırdı. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 20:22 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 21:02
Esra Erol’da bebek satışı skandalı! Ailesinden gizli doğum yaptı ’ameliyat oldum’ dedi! Çocuğunu çöpe mi atacaktı? 1

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da haftaiçi hergün izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Esra Erol’da bebek satışı skandalı! Ailesinden gizli doğum yaptı ’ameliyat oldum’ dedi! Çocuğunu çöpe mi atacaktı? 2

Bugün programa Sabiha Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." diyen Sabiha Hanım akıllara bir kez daha Doğuran mı anne? Büyüten mi? sorusunu akıllara getirdi.

Esra Erol'da bebek satışı skandalı!

Esra Erol’da bebek satışı skandalı! Ailesinden gizli doğum yaptı ’ameliyat oldum’ dedi! Çocuğunu çöpe mi atacaktı? 3

8 yıl önce sahiplendiği çocuğu, biyolojik annesi tarafından alınmak istediğini söyleyen Sabiha Hanım başından geçenleri şu şekilde anlattı:

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