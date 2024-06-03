Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'nin beğeniyle izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her zaman olduğu gibi 2 Haziran Pazar günü de izleyicisiyle bugün yeniden buluştu. Bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Muhammer Safa Karapınar, joker kurbanı oldu. Seyirciye güvenip cevap veren yarışmacı 5 bin TL ile yarışmaya veda etti. İşte 2 Haziran'da Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi 2 Haziran'da da izleyicileri ekran başına kilitledi.
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.
Yarışmaya katılan Muhammer Safa Karapınar isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.