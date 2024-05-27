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Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda zamanı! İşte final bölümünden ipuçları ve setten son kareler...

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri tamamlandı. Ekip ve oyuncular son kez bir araya gelip keyifli anlar yaşarken Ben Bu Cihana Sığmazam'ın final bölümüne dair ipuçları ve görsellerde ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 11:17 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 11:28
Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda zamanı! İşte final bölümünden ipuçları ve setten son kareler... 1

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri tamamlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda zamanı! İşte final bölümünden ipuçları ve setten son kareler... 2

Ekip ve oyuncular son kez bir araya gelip keyifli anlar yaşadılar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda zamanı! İşte final bölümünden ipuçları ve setten son kareler... 3

Usta oyuncu Oktay Kaynarca tüm ekibe ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti.

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