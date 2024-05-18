Esra Erol'da 33 yıllık sır perdesi aralandı! Seda öğretmen yıllar sonra babasına kavuştu | "Kimse yargısız infaz yapmasın".

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ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar da izleyenlerin kalbine dokundu. 7 Ekim 1991'de henüz üç yaşındayken İstanbul Bahçelievler çocuk yurduna bırakılan Seda Hanım, biyolojik ailesini aramak için programa geldi. Esra Erol, Seda'nın biyolojik ailesi buldu. Gerçek anne Hatice Hanım kanala geldi ancak yayına çıkmadı. Seda'nın 19 yaşındayken intihar eden Seher adında öz ablası olduğu ortaya çıktı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Seda'nın öz babası Osman Bey stüdyoya geldi. Baba kız 33 yıl sonra ilk kez stüdyoda kavuştu. Baba Osman bey, "Kimse yargısız infaz yapmasın." dedi. Seda, ablasının mezarını da ilk kez görünce sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar....