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Kim Milyoner Olmak İster'de tek soruya 3 jokerini kullandı! İzleyenler ekran başında çıldırdı! Herkes doğru cevabı bildiğini sanıyordu ama...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla her Pazar günü ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta İstanbul'da yaşayan yarışmacı Behice Önaloğlu, başarılı performansı ile dikkat çekti. 30.000 TL değerindeki 6. soruya kadar başarılı yarışan Behice Önaloğlu, tercihleriyle bugüne adeta damga vurdu. Üç jokerini tek bir soruda kullanan yarışmacıyı izleyenler, ekran başında adeta çıldırdı. Ancak herkes doğru bildiğini sanarken sorunun cevabını görünler şoke oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 19 Mayıs tarihli bölümünde yaşananlar...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 22:53 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de tek soruya 3 jokerini kullandı! İzleyenler ekran başında çıldırdı! Herkes doğru cevabı bildiğini sanıyordu ama... 1

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de tek soruya 3 jokerini kullandı! İzleyenler ekran başında çıldırdı! Herkes doğru cevabı bildiğini sanıyordu ama... 2

İstanbul'dan yarışmaya katılan Bulgaristan göçmeni Behice Önaloğlu, başarılı performansıyla bugüne damga vurdu.

Milyoner'de ilginç anlar! Tek soruya 3 jokerini kullandı

Kim Milyoner Olmak İster’de tek soruya 3 jokerini kullandı! İzleyenler ekran başında çıldırdı! Herkes doğru cevabı bildiğini sanıyordu ama... 3

10 kişilik bir grupla göç ettiğini söyleyen yarışmacı,Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Mesleği psikiyatri asistanı olan yarışmacı 30.000 TL değerindeki 6.soruya kadar başarılı performasını sürdürmeye devam etti.

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