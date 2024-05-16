Esra Erol gözyaşlarını tutamadı! 33 yıl sonra öldü sandığı annesine kavuştu! Canlı yayında şok yüzleşme: Keşke ablam yerine sen ölseydin...

7 Ekim 1991'de henüz üç yaşındayken İstanbul Bahçelievler çocuk yurduna bırakılan Seda Hanım, biyolojik ailesini aramak için programa geldi. Evlat edinilmeden önce Seda Hanım'ın kimliğinde annesi Hatice, babası Osman ve doğum yerinin Tokat yazdığı belirtildi. Gerçek ailesini arayan Seda Hanım büyüten annesi Ayşe Yılmaz ile stüdyoya geldi ve 33 yıllık mucize gerçek oldu. Seda'nın biyolojik ailesi bulundu. Ancak anne Hatice canlı yayına çıkmak istemeyince programda şoke eden yüzleşme gerçekleşti. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan duygusal anlar...