Seda öğretmen yıllar sonra babasına kavuştu! Esra Erol'da 33 yıllık sır perdesi aralandı! "Kimse yargısız infaz yapmasın".

Esra Erol'da programı, ATV ekranlarında izleyicileri ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Bu hafta yine duygu dolu anların yaşandığı programda, Seda Hanım'ın hikayesi izleyenleri derinden etkiledi. 7 Ekim 1991 tarihinde henüz üç yaşındayken İstanbul Bahçelievler çocuk yurduna bırakılan Seda Hanım, biyolojik ailesini bulma umuduyla Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol ve ekibi, büyük bir çaba göstererek Seda'nın biyolojik ailesine ulaştı. Seda'nın gerçek annesi Hatice Hanım, programa gelmesine rağmen yayına çıkmayı reddetti. Bunun üzerine izleyenlerin yüreğini burkan bir gerçek ortaya çıktı; Seda'nın, 19 yaşındayken intihar eden Seher adında bir öz ablası olduğu öğrenildi. Bu bilgi Seda ve izleyiciler için oldukça sarsıcıydı.