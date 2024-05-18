Seda öğretmen yıllar sonra babasına kavuştu! Esra Erol'da 33 yıllık sır perdesi aralandı! "Kimse yargısız infaz yapmasın".

Esra Erol'da programı, ATV ekranlarında izleyicileri ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Bu hafta yine duygu dolu anların yaşandığı programda, Seda Hanım'ın hikayesi izleyenleri derinden etkiledi. 7 Ekim 1991 tarihinde henüz üç yaşındayken İstanbul Bahçelievler çocuk yurduna bırakılan Seda Hanım, biyolojik ailesini bulma umuduyla Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol ve ekibi, büyük bir çaba göstererek Seda'nın biyolojik ailesine ulaştı. Seda'nın gerçek annesi Hatice Hanım, programa gelmesine rağmen yayına çıkmayı reddetti. Bunun üzerine izleyenlerin yüreğini burkan bir gerçek ortaya çıktı; Seda'nın, 19 yaşındayken intihar eden Seher adında bir öz ablası olduğu öğrenildi. Bu bilgi Seda ve izleyiciler için oldukça sarsıcıydı.
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar da izleyenlerin kalbine dokundu. 7 Ekim 1991'de henüz üç yaşındayken İstanbul Bahçelievler çocuk yurduna bırakılan Seda Hanım, biyolojik ailesini aramak için programa geldi. Esra Erol, Seda'nın biyolojik ailesi buldu. Gerçek anne Hatice Hanım kanala geldi ancak yayına çıkmadı. Seda'nın 19 yaşındayken intihar eden Seher adında öz ablası olduğu ortaya çıktı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Seda'nın öz babası Osman Bey stüdyoya geldi. Baba kız 33 yıl sonra ilk kez stüdyoda kavuştu. Baba Osman bey, "Kimse yargısız infaz yapmasın." dedi. Seda, ablasının mezarını da ilk kez görünce sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar....