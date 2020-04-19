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Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Pazar günlerinin sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta söylediği şarkılarla dikkatlari üzerine çeken oyuncu İlayda Çevik'in kız kardeşini görenler şaşkına dönüyor. Genel yönetmen ve yapımcı koltuğunda Osman Sınav'ın bulunduğu, yönetmenliğini ise Murat Onbul'un yaptığı dizi milyonları atv ekranlarına kilitliyor. Baş rollerinde Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu gibi usta oyuncuların bulunduğu dizi her pazar seyircisiyle atv'de buluşuyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve dizi müziği ile dikkat çeken Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik'in ikizi gibi görünen bir kız kardeşi olduğunu görenler şoke oldu! İşte ünlülerin kardeşleri...

19.04.2020 08:33 - Son Güncelleme: 19.04.2020 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





