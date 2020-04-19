Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi
Pazar günlerinin sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta söylediği şarkılarla dikkatlari üzerine çeken oyuncu İlayda Çevik'in kız kardeşini görenler şaşkına dönüyor. Genel yönetmen ve yapımcı koltuğunda Osman Sınav'ın bulunduğu, yönetmenliğini ise Murat Onbul'un yaptığı dizi milyonları atv ekranlarına kilitliyor. Baş rollerinde Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu gibi usta oyuncuların bulunduğu dizi her pazar seyircisiyle atv'de buluşuyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve dizi müziği ile dikkat çeken Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik'in ikizi gibi görünen bir kız kardeşi olduğunu görenler şoke oldu! İşte ünlülerin kardeşleri...
Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik, dizideki rolü ve performansı ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline dönen Gel Dese Aşk 3. bölümüyle #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir.
Ece ablasının telefonundan annesini aramış ve ablasını uyandıramadığını söylemiştir. Ağlamaklıdır ve ne yapacağını bilememektedir. Yasemin kızının anlattığı tablo karşısında önce ne yapacağını şaşırsa da, az evvel yaşananları bir kenara bırakarak soluğu kızlarının yanında almak için otelden aceleyle ayrılır. Tabii Murat da onun peşinden…