Haberler Galeri Magazin Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Pazar günlerinin sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta söylediği şarkılarla dikkatlari üzerine çeken oyuncu İlayda Çevik'in kız kardeşini görenler şaşkına dönüyor. Genel yönetmen ve yapımcı koltuğunda Osman Sınav'ın bulunduğu, yönetmenliğini ise Murat Onbul'un yaptığı dizi milyonları atv ekranlarına kilitliyor. Baş rollerinde Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu gibi usta oyuncuların bulunduğu dizi her pazar seyircisiyle atv'de buluşuyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve dizi müziği ile dikkat çeken Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik'in ikizi gibi görünen bir kız kardeşi olduğunu görenler şoke oldu! İşte ünlülerin kardeşleri...

19.04.2020 08:33 - Son Güncelleme: 19.04.2020 08:33
Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik, dizideki rolü ve performansı ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline dönen Gel Dese Aşk 3. bölümüyle #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Ece ablasının telefonundan annesini aramış ve ablasını uyandıramadığını söylemiştir. Ağlamaklıdır ve ne yapacağını bilememektedir. Yasemin kızının anlattığı tablo karşısında önce ne yapacağını şaşırsa da, az evvel yaşananları bir kenara bırakarak soluğu kızlarının yanında almak için otelden aceleyle ayrılır. Tabii Murat da onun peşinden…

Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir.

Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Gel Dese Aşk'ın dikkat çeken ismi İlayda Çevik'i mercek altına alan Gel Dese Aşk izleyicisi, Çevik'İn kardeşi ile benzerliğini görünce çok şaşırdı. İşte ünlülerin kardeşleri...

Gel Dese Aşk dizisinin Bahar'ı herkesi şok etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Filiz Akın'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Yeşilçam'ın sarışın güzeli...
Filiz Akın'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Yeşilçam'ın sarışın güzeli...