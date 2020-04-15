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La Casa De Papel yapımcısından flaş açıklama! La Casa De Papel 5. kısım çıktı mı? 5. sezon olacak mı?

La Casa De Papel yapımcısından flaş açıklama! La Casa De Papel 5. kısım çıktı mı? 5. sezon olacak mı? Nisan ayının ilk haftası 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Dizinin yapımcısı Alex Pina, 5. sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni sezonun olup olmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa Dе Papеl Álex Pina tarfından İspanya'daki Antеna 3 kanalı için ortaya çıkarılan bir soygun dizisidir. La Casa ispanyolca'da "Ev" anlamına gelirken de Papel ise "Kağıt" anlamına gelmektedir.

15.04.2020 11:50 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





