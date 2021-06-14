Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü ile sağ gösterip sol vurdu! EDHO 199. bölüm: Oyun bitti kendini hedefe koyan Hızır...

BU KEZ YAMAN KORKMAZ VE AİLESİ NAMLUNUN UCUNDA!

Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.