Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü ile sağ gösterip sol vurdu! EDHO 199. bölüm: Oyun bitti kendini hedefe koyan Hızır...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü ekran başına kilitleyecek! EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandı. Oyun bitti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezona veda ediyor. 7. sezon için geçtiğimiz aylarda yönetmen Onur Tan'dan müjdeli haber gelmişti. Son günlerde kulislerde dolaşan 'EDHO sezon finali 200. bölüm olacak' iddiası ekibi harekete geçirdi. Büyük bir merakla beklenen EDHO sezon finali 199. bölümü ile 15 Haziran 2021 Salı akşamı kısa bir süreliğine izleyicisine veda edcek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde neler olacak? Son bölümde Kimsesiz Doğan'ın ölmesi ile kılıçlar çekiliyor. Kendisini yem olarak hedefe koyan Hızır Çakırbeyli Savaş'ı bitirmek için ant içti!
14.06.2021 11:09
- Son Güncelleme: 14.06.2021 11:41
EDHO 199. BÖLÜM (SEZON FİNALİ)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü ile sağ gösterip sol vurdu! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'EDHO 200. bölüm ile sezon finaline girecek' iddiaları kulislerde dolaşıyordu.
BU KEZ YAMAN KORKMAZ VE AİLESİ NAMLUNUN UCUNDA!
Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.